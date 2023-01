Budoucnost jako z Terminátora? Americký kongresman jí chce předejít včas

Jeden z amerických kongresmanů chce prosadit vytvoření federálního ministerstva, které by regulovalo používání umělé inteligence. Na podporu svého záměru vykresluje dystopickou budoucnost, v níž budou umělé inteligence činit klíčová rozhodnutí a v Americe se budou pohybovat autonomní zbraně.





Třiapadesátiletý demokrat Ted Lieu je autorem pondělního článku v deníku The New York Times, ve kterém tvrdí, že umělá inteligence se stala mocným nástrojem, který může být využit ve prospěch lidstva, v tom horším ho však může oklamat. Vize, kterou uvádí a která je přepsána výše, však ve skutečnosti nepochází z jeho pera, ale napsal ji ChatGPT, chatbot AI vyvinutý společností OpenAI.

Lieu, který získal bakalářský titul v oboru počítačových věd na Stanfordu, poznamenal, že umělá inteligence je nyní přítomna ve všem, od chytrých reproduktorů až po Google Maps. Ale tam, kde selhává, může lidem škodit: V úvodníku poukazuje na kauzu, v níž řidič viní samořídící režim vozidla Tesla z hromadné nehody osmi aut na mostě v sanfranciském zálivu.

Podle Lieua Kongres jednoduše není schopen přijmout legislativu, která by umělou inteligenci regulovala: technologie se vyvíjí příliš rychle a zákonodárci nemají potřebné znalosti pro stanovení zákonů a pokynů. Proto dle něj „potřebujeme specializovanou agenturu, která by umělou inteligenci regulovala“.

„Agentura je svižnější než legislativní proces, je obsazena odborníky a může svá rozhodnutí zvrátit, pokud udělá chybu. Vytvoření takové agentury bude obtížný a obrovský úkol, protože umělá inteligence je komplikovaná a stále jí dostatečně nerozumíme.“

Lieu zmínil jiné agentury, například Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, jako důkaz, že vláda může novou a rozvíjející se technologii stále regulovat. Podle něj však tento proces nemůže proběhnout ze dne na den. Místo toho doporučuje vytvoření nestranické komise pro umělou inteligenci, která by poskytla doporučení, jak by taková federální agentura mohla vzniknout, co by měla regulovat a jaké normy by se na ni mohly vztahovat.

Národní institut standardů a technologie již zveřejnil rámec pro řízení rizik spojených s umělou inteligencí, což je nezávazný dokument, který Lieu navrhuje, aby vláda vytvořila na jeho základě a doplnila jej o mechanismy pro zajištění souladu.

„Možná nemusíme regulovat umělou inteligenci v chytrém toustovači, ale měli bychom ji regulovat v autonomním autě, které může jet rychlostí přes 100 mil za hodinu,“ napsal Lieu.

ChatGPT již téměř složil advokátní zkoušku, když dosáhl 50,3 % správných odpovědí. (Ke složení zkoušky je zapotřebí dosáhnout 68 %.) Umělci se obávají, že umění umělé inteligence může ohrozit jejich vlastní zakázky. Je možné, že Lieu doufá v regulaci AI dříve, než si přijde i pro jeho práci?