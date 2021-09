Nenechte si 16. prosince ujít další živý přenos on-line!

IT oddělení jsou dnes pod nepřetržitým tlakem, to je holý fakt. A tak jste si možná i vy někdy položili otázku jak urychlit a jak si co nejvíce zjednodušit nasazení nových aplikací? Naštěstí, pro odpověď nemusíte chodit daleko. Připravili jsme pro vás další ze série webcastů, v němž si tentokrát povíme, jak ušetřit čas, peníze a úsilí pomocí strategie DevOps.

Živým online přenosem vás provedeme já, šéfredaktor Computerworldu Radan Dolejš, a odborník na strategii DevOps, Simon Poulton ze společnosti CA Technologies. Do přenosu bude možné kdykoli zasáhnout a položit oběma diskutujícím dotaz.

Během webináře si na reálných příkladech z praxe ukážeme např.:

jak lze urychlit vývoj z několika let nebo měsíců na dny až minuty!

jak snížit chyby v aplikacích až o 60 %

jak využít Release Automation, a mnohé další

Radan Dolejš

šéfredaktor Computerworldu