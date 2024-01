Čas aktualizovat hesla: na síti se objevilo 26 miliard uniklých osobních záznamů

Na webu se objevilo astronomických 26 miliard záznamů uniklých a prodaných dat – a je pravděpodobné, že mezi nimi jsou i vaše údaje.





Zprávy o masivní sbírce přihlašovacích a jiných osobních údajů uživatelů, kterou objevil výzkumník v oblasti kybernetické bezpečnosti Bob Dyachenko ze serveru SecurityDiscovery.com a tým serveru Cybernews.com, byly zveřejněny v úterý. Soubor zahrnuje neuvěřitelných 12 terabajtů (TB) dat a server Cybernews jej označuje za „matku všech úniků“.

Experti se domnívají, že většina informací pochází ze známých zdrojů – mají však podezření, že součástí kompilace jsou velmi pravděpodobně i nová, dosud nezveřejněná data. Pravděpodobně jsou do nich přimíchány i duplicitní údaje. Pro srovnání, vlastní nástroj Cybernews pro kontrolu úniku dat obsahuje 15 miliard záznamů.

S tak velkým souborem dat, který je nyní veřejný (a hlavně obsahuje tolik citlivých údajů), se mohou stávající hrozby pro bezpečnost online ještě zhoršit. Pro začátek je možné, že se zvýší počet pokusů o krádež identity. Mohlo by také dojít k nárůstu útoků s cílem zneužít přístupové údaje. To jsou útoky, při kterých hackeři vezmou známá hesla a s nimi spojené e-mailové adresy, vyzkouší tuto kombinaci na webu a zjistí, do jakých účtů se mohou dostat. Pokud hesla používáte opakovaně (nebo používáte podobná hesla), může se stát, že se útočník zmocní vašeho důležitého nebo citlivého účtu.

Pomocí služeb, jako je Have I Been Pwned nebo vlastní vyhledávač Cybernews, si můžete ověřit, zda jste se nedostali do hledáčku narušitelů. V ohrožení je však každý, kdo má po úniku slabé, opakovaně používané nebo nezměněné heslo.

Co byste měli udělat: Používejte jedinečná, silná a náhodná hesla pro své účty, zejména pro ty důležité (e-mailové, finanční, školní atd.) a ty, které obsahují osobní údaje (což může zahrnovat překvapivě mnoho webových stránek, včetně internetových obchodů). Pro další úroveň zabezpečení zvažte používání e-mailových masek.

Přihlašovací údaje můžete snadno měnit a spravovat pomocí správce hesel – ty nejlepší placené sice nabízejí funkce, které vám usnadní život, ale i dobrý bezplatný správce výrazně zvyšuje bezpečnost online. Pokud vás mezitím někdo kontaktuje s žádostí o ověření osobních údajů, buďte obezřetní. Nezávisle kontaktujte svou banku, školu nebo místo, které údajně zastupuje.