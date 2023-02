Celosvětové výdaje na IT v letošním roce podle Gartneru vzrostou o 2,4 %

Celosvětové výdaje na IT dosáhnou v letošním roce úrovně 4,5 bilionu dolarů, což odpovídá meziročnímu růstu o 2,4 %. V konstantním měnovém vyjádření, které neovlivňují posuny směnných kurzů porostou letos celosvětové výdaje na IT o 5,4%.





Uvažujete o zapojení se do projektů open source? Ano, měl by tak učinit každý vývojář Ano, jako doplňkovou činnost Ne, ale myšlenku open source podporuji Ne, open source mne neuživí Zobraz výsledek

Jde o významnou korekci předchozích odhadů analytiků, které uváděly pro rok 2023 růst výdajů o 5,1 %. Významným faktorem je inflace, která snižuje kupní sílu koncových spotřebitelů, a tedy i jejich výdaje na zařízení, zatímco odhad podnikových výdajů na IT se příliš nemění.

„Spotřebitelé a podniky čelí velmi odlišné ekonomické realitě,“ říká John-David Lovelock, význačný VP analytik Gartneru. „Zatímco spotřebitelské trhy sužuje inflace, která přispívá k propouštění především v B2C sféře, korporátní segment navzdory zpomalení světové ekonomiky nadále zvyšuje výdaje do digitálního byznysu.“

„Turbulentní ekonomika změnila kontext obchodních rozhodnutí a může způsobit, že CIO začnou více váhat, odkládat rozhodnutí nebo měnit pořadí priorit. Viděli jsme to v praxi při změnách a revizích plánů, k nimž dochází v některých B2B společnostech, zejména těch, které přestřelily investice do růstu. IT rozpočty nicméně nejsou hybatelem těchto změn, a výdaje na IT tak zůstávají vůči recesi odolné.“

Segmenty softwaru a IT služeb by měl v letošním roce růst o 9,3 %, respektive 5,5 %. Trh zařízení bude dále klesat o 5,1 % v důsledku prodlužování cyklů obnovy a saturace trhu po nákupech v letech 2020 a 2021 (viz tabulka).

Trh v číslech: Globální předpověd výdajů na IT v roce 2023 (miliony US dolarů)

2022 Výdaje 2022 Změna (%) 2023 Výdaje 2023 Změna (%) Systémy datových center 212 376 12,0 213 853 0,7 Software 783 462 7,1 856 029 9,3 Zařízení 722 181 –10,6 685 633 –5,1 IT služby 1 244 746 3,0 1 312 588 5,5 Komunikační služby 1 422 506 –2,4 1 423 367 0,1 IT celkem 4 385 270 –0,2 4 491 471 2,4

Zdroj: Gartner (leden 2023)

„Na vrcholu pandemie zaměstnanci i spotřebitelé nakoupili nové tablety, laptopy a mobilní telefony pro potřeby práce či vzdělávání na dálku,“ připomíná Lovelock. „Nebudou-li mít přesvědčivý důvod k upgradu, budou svá zařízení používat déle s nevyhnutelnými dopady na trh.“

V ČR očekávají analytici Gartneru v roce 2023 růst výdajů na IT (v korunovém vyjádření) o 6,06 %, růstovými segmenty budou především IT služby (+13 %), software (+9,9 %) a telekomunikační služby (+6 %). Trh zařízení bude dále klesat (-2,4 %), byť výrazně pomaleji než v minulém roce či globálním měřítku.

Po silném růstu z předchozího roku budou stagnovat výdaje na systémy datových center. Z jednotlivých segmentů IT trhu se bude, podobně jako v globálním měřítku nejlépe dařit IaaS – infrastrukturním službám (+35,7 %), nejvýrazněji (-9,9 %) poklesnou výdaje spotřebitelů na PC a tablety, o něco lépe si povedou mobilní telefony.