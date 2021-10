Start-upy a firmy v Česku jsou v NLP (zpracování přirozeného jazyka) na skutečně jedinečné úrovni. Každý den sbírají další a další úspěchy. Namátkou? V rámci soutěže Alexa Prize, americké soutěže o nejlepšího chatbota, zvítězil start-up Alquist původem z pražské ČVUT. Už potřetí za sebou se umístil v naprosté světové špičce a tentokrát dokázal porazit týmy z takových univerzit, jako jsou Carnegie Mellon, University College London, University of Glasgow nebo Amherst.

Jiný příklad? Brněnská univerzita VUT se v žebříčku Arnet Miner AI 2000 Most Influental Scholars objevila mezi pěti nejvýznamnějšími institucemi v oblasti rozpoznávání řeči – kromě Googlu, Facebooku, IBM a Carnegie Mellon. To už jsou sousedé, kteří budí zasloužený respekt.

Česko je ve vývoji chatbotů vysoko. Je to přirozený důsledek snahy středoevropské kotliny o vybudování si svého místa ve vysoce kompetitivním světě moderního IT. Česko a jeho školy nemají – to si řekněme na rovinu – ani finance, ani organizaci, ani dostatečný počet vědecké a pracovní síly na to, aby zvládly efektivně konkurovat světu v IT jako celku. To je rezervované pro státy jako USA nebo Čína.

Na konverzační AI tu ale odborníky máme, a proč ne? Je to dobře. V těchto „menších“ oblastech AI se pořád točí hodně peněz a budoucích technologií, obzvláště právě v rozpoznávání řeči a zvuků.

Příkladem může být třeba Neuron Soundware, další úspěšný český start-up – jeho zařízení pomocí strojového učení „poslouchá“ zvuky přístrojů a dokáže detekovat možná selhání strojů. Je to vlastně dost jednoduchý princip, vezměte si třeba své auto: když je něco špatně s motorem, obvykle to slyšíte – a na stejném principu operují právě algoritmy firmy.

Analýza zvuků má řadu dalších fascinujících možností využití. V posledních letech mnoho vědců v univerzitním prostředí testovalu zvuk kašle. Testuje se, zda by algoritmy strojového učení mohly být schopné rozpoznat a správně diagnostikovat různé nemoci – chronické plicní choroby, astma, tuberkulózu, covid-19 a další.

Ačkoli jsou tyto pokusy spíše prvními vlaštovkami, počáteční pokusy jsou slibné a zdá se, že to možné je. Přístroje dokážou analyzovat zvuk mnohem citlivěji, než jsme toho schopní my; a na rozdíl od nás také neudělají tolik chyb.

