Češi na špici v zájmu o dark web

Ačkoli naprostá většina lidí by nikdy neměla v úmyslu tyto stránky navštívit, pro některé je temný web více než jen zvědavost; je to něco, co chtějí zažít na vlastní kůži. Uvádí se, že na podzemní stránky má každý den přístup 2,5 milionu uživatelů.





Ve které zemi je však o dark web největší zájem?

Abychom zjistili, kdo má o dark web největší zájem, použila společnost Reboot SEO Company online analytický nástroj Ahrefs, aby zjistila množství vyhledávání pro jednotlivé země v USA, Velké Británii a Evropě. Údaje o celkovém objemu vyhledávání pak byly porovnány s počtem uživatelů internetu v každé zemi, aby se určil počet vyhledávání na jednoho uživatele internetu, čímž se získalo celkové skóre indexu 100.

Země s největším zájmem o dark web v roce 2022

Pořadí Země Počet vyhledávání na 100 000 uživatelů Skóre zájmu o dark web (/100) 1 Chorvatsko 1,083 97.1 2 Česko 1,027 94.1 3 Irsko 953 91.2 4 Maďarsko 920 88.2 5 Rumunsko 804 85.3 6 Slovensko 756 82.4 7 Albánie 731 79.4 8 Řecko 718 76.5 9 Nizozemí 708 73.5 10 Itálie 697 70.6 11 Slovinsko 683 67.6 12 Norsko 648 64.7 13 United Kingdom 641 61.8 14 Portugalsko 625 58.8 15 Švédsko 618 55.9

Podle společnosti Reboot SEO Company je Chorvatsko zemí s největším zájmem o dark web v roce 2022, a to se skóre zájmu o dark web 97,1 ze 100. Počet trestných činů spáchaných na temném webu v Chorvatsku se v posledních letech zvýšil o 31 % a v letošním roce bylo dosud zaznamenáno celkem 30 450 online vyhledávání – což odpovídá 1 083 uživatelům internetu v Chorvatsku, kteří budou v roce 2022 vyhledávat dark web.

Česká republika je na druhém místě se skóre zájmu o dark web 94,1 ze 100. V České republice je více než 8 milionů aktivních uživatelů internetu, přičemž každý měsíc vyhledává dark web 1 027 uživatelů na 100 000 obyvatel.

Třetí zemí s největším zájmem o dark web je Irsko se skóre zájmu 91,2 ze 100. V letošním roce bylo v Irsku dosud zaznamenáno 38 360 online vyhledávání na dark webu, což představuje 953 vyhledávání na každých 100 000 uživatelů internetu.

Na čtvrtém místě je Maďarsko se skóre zájmu o temný web 88,2 ze 100 a první pětici uzavírá Rumunsko se skóre 85,3 ze 100.