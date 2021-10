Česká analytika, která dobyla svět

Každý dnes mluví o umělé inteligenci. Co vaše firma?

Také o tom mluvíme. Zejménaprostřednictvím našich aktivit kolem konceptu „Má mozek ještě šanci“. Jsou tokonference, kde chceme nabízet zajímavé i méně obvyklé pohledy na využití uměléinteligence v aplikacích pro podporu lidského rozhodování.

Samozřejmě o tom jenomnemluvíme. Také intenzivně vyvíjíme. Implementujeme do naší platformy Tovekmoduly využívající strojové učení. Záměrně říkáme strojové učení, myslíme si,že je to mnohem přesnější než poněkud vágní termín umělá inteligence.S pomocí těchto modulů vylepšujeme možnosti analýzy jak textových, takobrazových dat.

Hlavním směrem je obohacenízpracovávaných dat o informace, které z nich jinými metodami lze jenobtížně získat. Někdy je to úplně nemožné. Ať už jde o detekci jmen osob, názvůfirem či adres, obecnějších témat nebo rozpoznávání objektů na fotografiích.

Velkou přidanou hodnotou jemožnost vytvářet složitější dotazy vyhledávající konkrétní zobrazované nebopopisované situace a také propojování a vizualizace obsahu dat z různýchzdrojů.

Vaše firma má už 28 let stejné moto najít, pochopit, využítinformace – jak se vám jej daří naplňovat v současné doběinformacemi přeplněné?

Vždy jsme se snažili nabízet tonejlepší, co bylo na trhu dostupné, ale zároveň pro naše zákazníky dosažitelnéa dostatečně důvěryhodné. Ze začátku jsme se zaměřovali na co nejpřesnějšívyhledávání informací v textových datech. Nabízeli jsme – v té době nejlepší– produkt americké firmy Verity. Jak už to ale u amerických společností bývá,po jejich vstupu na burzu se začala měnit jejich produktová strategie. Pro nástak bylo stále obtížnější zajistit kontinuitu budovaných řešení. Také bylotěžké nebo nemožné dělat specifické úpravy podle potřeb zákazníků.

Rozhodli jsme se proto pro vývojvlastní platformy, využívající pouze technologie založené na otevřenémsoftwaru. Platformu postupně rozšiřujeme o funkce, které nám umožňují naplňovatjak nové potřeby našich zákazníků, tak i naše firemní vize.

Nové potřeby jsou spojenés rostoucím množstvím a objemem dat z různých zdrojů včetněmultimediálních. A z toho plynoucí potřebou informace propojovat a názorněprezentovat. Dále pak analyzovat a vytvářet z nich celkový pohled na danétéma či situaci. Již tedy nestačí informaci jen NAJÍT a pochopení a využitínechat na lidském mozku. Dnes musíme tomu mozku pomoci dostupné informace iPOCHOPIT. Velkou přidanou hodnotou je schopnost redukovat množství dostupnýchinformací pouze na ty, které lze v dané situaci VYUŽÍT.

Tato redukce je ale velmiošemetná a může vést, resp. prakticky vede k manipulaci lidskýchrozhodnutí. Krásným příkladem jsoutechnologie pro vyhledávání určené běžným uživatelům. Jejich cílem je vyhledatve velkém množství dat relativně podobného typu informace, se kterými budeuživatel co nejspokojenější. Předpokládá se, a právem, že uživatel neví, jakhledat, a používá jen velmi jednoduché dotazy. Dobré výsledky jsou protozaložené na využívání znalosti o profilu uživatele a oblíbenosti informacíuživatelů s podobným profilem.

My se alezaměřujeme na potřeby zákazníků v oblasti vyšetřování, zpravodajství abezpečnosti. Těm musíme zaručit nalezenívšech relevantních informací a následně z nich vybírat ty důležité – někdyjednu jedinou. Náš uživatel je tedy motivován vytvořit si o tématu co nejlepšíznalost a pak ji využít pro potřebu rozhodování. Dalo by se říci, že musíprojít fázemi pozorování, orientace, rozhodnutí a nakonec akce. Důraz tedyklademe na vytváření znalostí pro co nejpřesnější vyhledávání a na vizuálníprezentaci vyhledaných informací v různém kontextu. V neposlední řadě pakna extrakci poznatků a jejich uchování pro sdílení a aktivní využití.

Jak vidíte budoucnost své firmy a vývojtrhu, pro který nabízíte svá řešení?

Na trhu existuje rostoucí početproduktů, jež deklarují schopnost unifikovaným způsobem zpracovávat nejrůznějšístrukturovaná a nestrukturovaná data a transformovat jejich obsah na využitelnéinformace pro rozhodování. Trh by se dal rozdělit do čtyř hlavních skupin.Analýza chování zákazníka, sdílení informací a znalostí v organizacích,analýza obchodních nebo národních příležitostí a hrozeb a vyšetřování podvodů abezpečnostních incidentů.

S našimi řešeními mířímepředevším do posledních dvou oblastí. Tam také náš vývoj nových funkcísměřuje. Naše platforma je alevyužitelná ve všech oblastech a my hledáme partnery, kteří by její specifikamohli s výhodou využít ve vlastních řešeních. Obecně jsou to řešení, kde se kladou vysokénároky na automatizaci zpracování textových informací. Zaměřujeme se na tvorbua správu znalostí. Jde nám o odhalení skrytých souvislostí v nestrukturovanýchi strukturovaných datech, jejich propojování a následně názornou prezentaciobsahu.

Vývoj našeho trhu pravděpodobně půjdedvěma směry. Jednoúčelová řešení pro určitou horizontálu a komplexní řešení pro konkrétní vertikálu – obornebo službu.

My chceme stát na obou nohou. Nabízetkomplexní řešení pro vertikály a poskytovat naši unikátní technologii partnerům,kteří vytvářejí jednoúčelová řešení pro různé horizontály.

S rostoucíkomplexitou informačního prostředí a informačních technologií se jasněprojevuje trend k outsourcingu činností, které jsou pro organizaci siceživotně důležité, ale netvoří jádro její činnosti. Není tedy ekonomicky výhodnéudržovat si pro tyto činnosti vlastní potřebné systémy a odborníky. Typicky jeto právě řešení bezpečnosti nebo krizových situací. Naši budoucnost vidímeproto také v poskytování služeb na bázi našich řešení. Z nabízenýchslužeb bychom rádi zmínili řešení pro analýzu personálních rizik Každý má svátajemství. Umožňuje syntézuinformací ze všech zdrojů relevantních pro danou potřebu žadatele (zaměstnání,smlouva, vyšetřování). Služba je založená na řešení KGATE for Human Risk.Druhou službou je OSINT podpora procesů nazvaná Infomační rafinérie otevřených zdrojů.Tavytváří informačníbáze z cíleně vyhledávaných informací pro zvolenou klíčovou oblast (založeno nařešení KGATE for OSINT). Další v řadě je investigativní analýza dat.Uskutečňuje mapování obsahu komplikované smluvní, procesní nebo projektovédokumentace nebo zpráv kolem incidentu, žaloby (založeno na řešení KGATE forCritical Decision). Jako poslední bych zmínil syntézu informací o lokalitěpojmenovanou Co je skrytov souvislostech. Umožňuje vytváření poznatkové báze k lokalitě prozajištění nějaké akce, realizace investice, údržby atd. (založeno na řešeníKGATE for Managing Places).

Autory článku jsou Tomáš Vejlupek a Bořivoj Kostka