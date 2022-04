Chatbot pomáhá ukrajinským uprchlíkům v Česku

S narůstající vlnou Ukrajinců přicházejících do České republika hledala ukrajinská ambasáda způsob, jak jim efektivně pomáhat po překročení hranic do Česka. Velvyslanectví Ukrajiny v ČR se proto obrátilo na IBM Česká republika, aby jeho vývojáři co nejrychleji připravili chatbota na báze IBM Watson Asistenta, který může pomoci tisícům nově příchozích Ukrajinců vstupujících do České republiky.

Chatbot se umí vypořádat s otázkami souvisejícími se zřízením přechodného pobytu, získáním dokladů totožnosti, získáním víz či zaměstnání, cestováním, notářskými službami a podobně.

Velvyslanec Jevhen Perebyjnis vysoce ocenil pomoc chatbota: „Chatbot zjednoduší naši komunikaci s ukrajinskými občany, kteří potřebují konzulární pomoc v České republice. Občané se na nás obracejí v docela typických situacích, třeba když potřebují vystavit nový pas nebo zaregistrovat novorozené dítě, proto by jim virtuální konzul ve většině případů mohl nahradit telefonickou konzultaci s živým konzulem.“

„IBM Watson asistent využívá umělou inteligenci, aby firmám a institucím pomohl zabudovat konverzační rozhraní do aplikací, zařízení nebo kanálů, na které lidé spoléhají při získávání potřebných informací. Ve spolupráci s ukrajinským velvyslanectvím v České republice a skupinou dobrovolníků IBM v Evropě se nám podařilo rychle zprovoznit chatbota E-konzul a propojit ukrajinské občany v České republice se základními informacemi a službami,“ vysvětluje Zuzana Kocmaníková, Consulting Deals Leader společnosti IBM pro region střední a východní Evropy.

E-konzul je k dispozici na síti Telegram a chystá se jeho spuštění na webových stránkách Velvyslanectví Ukrajiny v ČR a profilu ambasády na Facebooku Messenger. IBM Česká republika jedná s Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR o rozšíření služeb chatbota E-konzul do dalších zemí, jako je Slovensko, Polsko, Rumunsko a Maďarsko.

Po nezbytném přizpůsobení kontextu a specifické situaci v jednotlivých zemích by měl být chatbot schopen zodpovědět všechny relevantní otázky uprchlíků i ve výše uvedených zemích.