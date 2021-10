Chcete koupit počítač k Vánocům? Nedělejte si naděje!

Blížící se Black Friday představuje pro řadu lidí příležitost, jak za zvýhodněné ceny pořídit nový počítač, nejen pod vánoční stromek. Intel však varuje, že letošní nabídka může být omezenější než obvykle. Ve čtvrtek zveřejněný hospodářský výsledek firmy za třetí kvartál roku ukázal, že tržby i zisky se sice zvedaly, zároveň však přinesl predikci slabšího závěru roku, tedy období, které zpravidla bývá silné.

Jedním z důvodů je přetrvávající globální nedostatek čipů, který omezuje produkční možnosti výrobců PC. Ti v jeho důsledku začnou upřednostňovat produkty, na nichž mohou nejvíc tržit čili prémiové a obecně dražší počítače. Naopak produkce těch levnějších bude odsunuta do pozadí, jak potvrdil finanční ředitel Intelu George Davis.

Intel také potvrdil, že příští týden na virtuální konferenci Intel Innovation oficiálně uvede dvanáctou generaci svých procesorů Core s kódovým označením Alder Lake. Ty budou prvními procesory Intelu s hybridní architekturou stavěnou na designu Lakefield, ovšem zaměřenou na výkon, nikoliv na výdrž baterie. Jejich uvedení mají navíc doprovodit další – spíš dražší – komponenty, včetně například špičkové paměti DDR5.

Nedostatek komponentů však neovlivňuje jen trh s počítači. Analytická společnost NPD sbírající data od zhruba 600 tisíc prodejců si například všímá, že ceny televizorů jsou nejvyšší za posledních deset let a stále rostou. Zdá se přitom pravděpodobné, že trh s počítači bude tento trend následovat.

„Levnější spotřební elektroniku může být kvůli nedostatku komponentů před letošními svátky obtížnější sehnat,“ shrnuje analytik NPD Stephen Baker. „To u některých zákazníků povede k tomu, že upřednostní lepší produkty s vyšší cenovkou, jen aby získali, po čem touží.“

Davis potvrzuje, že projevy trendu už jsou pozorovatelné, když nejsilnější prodeje vykazují v posledních týdnech zejména stolní počítače určené pro komerční účely a prémiové notebooky. Naopak poptávka po noteboocích nižší kategorie a těch určených pro segment školství polevuje. Dle šéfa Intelu Pata Gelsingera by však tento trend neměl trvat dlouho, v příštím roce prý očekává, že se „dodavatelský ekosystém“ začne postupně zotavovat.

Co to všechno znamená pro běžné uživatele, snažící se využít předvánočních slevových akcí? Tak jako Black Friday už není omezen na jeden či dva dny, nemělo by být ani vaše nakupování. Takže: nakupujte chytře!