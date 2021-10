Chcete Windows 11 a nemáte výkonný počítač? Víme, jak to zařídit

Striktními hardwarovými požadavky Windows 11 se není třeba trápit. Jako by přesně to vzkazoval samotný Microsoft, který vydal oficiální návod, jak se jim vyhnout. Prvořadě sice Microsoft doporučuje instalovat Windows 11 pouze tehdy, projde-li vaše PC testem aplikace Health Check, ověřující hlavně kompatibilitu procesoru a také to, zda váš hardware podporuje bezpečnostní specifikaci TPM 2.0. Ovšem ani tehdy, kdy váš počítač kompatibilní není, nemusíte zoufat. Microsoft zveřejnil rovnou dva způsoby, jak limity obejít, byť takto instalovaný systém budete provozovat bez nároku na aktualizace (včetně těch bezpečnostních).

První metoda se týká upgradů z Windows 10. Nejdřív je třeba ověřit, že vaše PC podporuje TPM a že je tato podpora zapnutá, což zjistíte v menu Zabezpečení zařízení, respektive Podrobnosti o procesoru zabezpečení. Pokud disponujete alespoň TPM 1.2 (kterou podporuje naprostá většina CPU ne starších než sedm let), je třeba zamířit do Editoru registru a vytvořit záznam informující Windows o tom, aby tento požadavek při procesu upgradu přeskočily.

Před jakýmkoliv takovým zásahem však důrazně doporučujeme provést zálohu. V Editoru zamiřte adresáře HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/Setup/MoSetup a zde vytvořte nový 32-bit DWORD pojmenovaný AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU. (Jestliže adresář MoSetup nevidíte, je třeba jej vytvořit.) Následně nastavte jeho hodnotu na 1.

Pokud tento proces provedete správně a vaše PC splňuje ostatní hardwarové požadavky Windows 11, instalační asistent by měl při upgradu z Windows 10 kontrolu požadavku na TPM 2.0 vynechat. Dostanete tak na výběr z kompletního upgradu (Full Upgrade), který zachovává aplikace, nastavení i soubory, z Keep Data Only uchovávajícího osobní soubory a ovladače, a Clean Installu, který kompletně smaže instalaci Windows 10 i s daty a nahradí ji Windows 11.

Druhá oklika se týká instalací operačního systému z ISO image, o nichž Microsoft tvrdí, že TPM 2.0 nekontroluje. Znamená to, že můžete nainstalovat Windows 11 na počítač s patnáct let starým procesorem Pentium D? To sice ne, ale pokud nevlastníte úplný šrot, měli byste takto Windows 11 zvládnout nainstalovat i na počítač bez podpory specifikace TPM 2.0.