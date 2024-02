Chrome testuje funkci pro skrytí IP adresy

Google testuje v beta verzi prohlížeče Chrome novou bezpečnostní funkci, která skrývá vaši IP adresu, informuje server MSPowerUser.





Funkce se nazývá jednoduše „IP Protection“ a v podstatě dělá to, co název napovídá, chrání vaši IP adresu. Skryje ji, když jste přihlášeni do prohlížeče Google Chrome, omezí, jaké údaje o vašich online návycích mohou podezřelé sledovací služby vidět, a přesměruje některé požadavky na obsah přes servery pro ochranu soukromí, místo aby je posílala přímo na webové stránky.

Dle všeho nebude ani zdaleka tak účinná jako používání VPN, ale těm, kterým záleží na ochraně soukromí, přijde nepochybně vhod. Zatím je funkce IP Protection k dispozici pouze ve verzi Canary preview prohlížeče Chrome, kdy bude spuštěna v běžné verzi prohlížeče, zatím není jasné.