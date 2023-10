Chrome zkusí kvůli lepším výsledkům vyhledávání „číst myšlenky“

Google vylepšuje vyhledávání v „omniboxu“ v horní části prohlížeče Chrome. Chrome se tak bude víc snažit odhadovat, jaký web chcete navštívit, a to i tehdy, nebude-li mít k dispozici velké množství informací o vašich vyhledávacích návycích.





Snaha opravit chybně zadaná slova je něco, co už většina webových prohlížečů dělá, takže oprava zadání typu „Microssoft“ je jejich druhou přirozeností. Google však nyní přechází na jinou úroveň a tyto návrhy provádí v podstatě automaticky.

Pokud jste tedy web nikdy předtím nenavštívili nebo prostě neumíte správně napsat jeho název, Google si váš záměr odvodí. Zajímavější mi ale přijde, že Google udělá obrovský skok a přejde na web, který popíšete. Google jako příklad uvádí zadání „flights“, což by vás mohlo přivést na web Google Flights, pokud jste ho už dříve navštívili. Pokud jste to neudělali a dáváte přednost TripAdvisoru nebo Kayaku, mohl by být výsledek otravnější.

Google se dokonce chystá umožnit rychlé vyhledávání v rámci složek záložek, což se hodí zejména těm lidem, kteří nesnášejí listování jednou vnořenou složkou za druhou, aby našli záložku – jaký smysl má organizace, když vám trvá déle, než něco najdete? Stačí, když do vyhledávání zahrnete název složky.

Smyslem Googlu je udržet vás uvnitř jeho ekosystému, jakkoliv pohodlném. Poté, co EU po vyšetřování vyhledávání a reklamy udělila Google pokutu ve výši více než 8 miliard eur a co další vyšetřování EU (a žaloba ministerstva spravedlnosti) zkoumá jeho reklamní byznys, můžete samozřejmě namítnout, že ne vždy je to pro dobro věci. Rozhodnutí je nicméně na vás.