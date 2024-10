Chyba v aktualizaci Windows 11 „zanechává“ v mezipaměti nesmazatelných 9 GB

Velká každoroční aktualizace Windows 11 pro řadu uživatelů představuje bolehlav. Stále se totiž objevují nové problémy, které stojí v cestě jinak užitečným změnám a funkcím.





Nejenže jsme se v souvislosti s herními a dalšími ovladači dočkali pádů až k blue screen of death či mizení kurzoru myši, ale velká aktualizace Windows 11 24H2 zřejmě také během instalace vytváří obrovskou složku cache, kterou nelze odstranit.

O jak obrovské složce mluvíme? O úctyhodné velikosti 8,63 GB, což je značný kus všech disků kromě těch největších.

Aby bylo jasno, existence mezipaměti není problém. Systém Windows při instalaci aktualizací systému Windows vždy vytváří mezipaměť, která má sloužit jako dočasné odkládací místo pro instalační soubory. Co by normální nebylo, tak to, že mezipaměť nelze po použití aktualizace odstranit.

Podle serveru Windows Latest jsou pokusy o odstranění mezipaměti prostřednictvím Ovládacích panelů neúspěšné. Neúspěšné byly i různé další metody odstranění mezipaměti aktualizací Windows. Vymazat se ji uživatelům podařilo až po kompletní reinstalaci operačního systému.

Microsoft existenci této záhadné chyby mezitím potvrdil, ale zdůrazňuje, že jde pouze o planý poplach. Při spuštění nástroje Windows Update Cleanup jsou prý samotné soubory správně odstraněny, ačkoliv nástroj Disk Cleanup nadále mylně ukazuje, že úložiště je využíváno. Dle Microsoftu se jedná pouze o „chybu hlášení“ a firma prý pracuje na jejím vyřešení.