Chyba v nejnovějších ovladačích grafik GeForce nadmíru zatěžovaly procesor

Hráči počítačových her milují výkon, přičemž ten se neomezuje jen na hry. Když tedy někteří z nich začali po nejnovější aktualizaci ovladačů grafických procesorů Nvidia zaznamenávat abnormálně vysoké využití procesoru, zpozorněli. Problém následně potvrdila sama společnost Nvidia: Někteří uživatelé zaznamenávají po ukončení 3D her zvýšené využití procesoru, které přetrvává až do restartu počítače.





Používáte k placení nositelnou elektroniku jako třeba hodinky? Ano, prioritně Ano, jako doplněk k dalším metodám Ne, má banka to nepodporuje Ne, mám z toho obavy Ne, nositelnou elektroniku nepoužívám Zobraz výsledek

Problém je dle Nvidie v nejnovější aktualizaci ovladačů 531.18, která byla vydána 28. února. Aktualizovaný seznam problémů v řešení byl zveřejněn na oficiálním firemním fóru podpory, kde si ho všiml server VideoCardz.com.

Problém číslo 4007208 zní: „Po ukončení hry může dojít k vyššímu využití procesoru NVIDIA Containerem“. Někteří uživatelé v těchto podmínkách vykazují využití procesoru o 10 až 15 %. Čili ne tolik, aby to herních desktopy nějak výrazněji omezovalo, ale víc než dost na to, aby to bylo nepříjemné, zejména pokud používáte počítač k jiným náročným úkolům. Třeba otevření tří záložek Chromu najednou.

Několik dní neexistovala snadná náprava, takže pro postižené uživatele bylo okamžitým řešením vrácení ovladače na verzi 528.49 z 8. února. V době, kdy čtete tyto řádky, už by měl být problém vyřešen.

Moderní ovladače GPU jsou samozřejmě nesmírně složité kusy softwaru a Nvidia není jediná, kdo se v současné době potýká s chybami. Společnost AMD má s nejnovějšími špičkovými kartami Radeon poměrně nepříjemný problém, který za správných okolností dokonce může zcela zničit instalaci systému Windows.