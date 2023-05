Chytrá domácnost může hodně usnadnit každodenní život

Výdaje za elektřinu jsou stále vyšší, ale když budete mít přehled nad spotřebou, nemusí vás nic podobného trápit. I v tom tkví velká výhoda elektra, které je určené pro rušné 21. století. Úsporné žárovky už patří minulosti, dnešní svět je mnohem pestřejší. Nedá se očekávat, že v příštích letech energie výrazně zlevní. Když ale zkrotíte jejich spotřebu, budete mít určitě mnohem lepší pocit.





Aplikace pro mobilní telefon je výhodou

Možnost ovládat vše díky smartphone aplikaci není žádná rajská hudba budoucnosti, nýbrž běžná realita všedního dne. Chytrá domácnost zahrnuje několik položek, se kterými se bude všem ve vaší domácnosti žít lépe. IP kamery jsou totiž spolehlivým strážcem bytu, domu i zahrady, hlídat budou nonstop i tehdy, když vyrazíte na víkendovou chatu. Chcete ovládat svou domácnost na dálku? Ne, to není žádná futuristická představa, ale naprosto běžná realita všedního dne. Stačí jen několik vteřin s mobilní aplikací a budete mít nastaveno vše, co potřebujete. Změna barvy světla? Nebo třeba jen nastavení kávovaru, který se má spustit v sedm ráno? Vyřešte to v mobilu, vůbec totiž není nutné vstávat z pohodlného křesla.

S chytrými žárovkami si užijete velký komfort

Žárovky, které měly 100 W příkonu? Ne, to je už dávná minulost. Dnes už vládnou domácnostem chytré žárovky, jejichž doménou je nízká spotřeba a možnost změny barvy světla během zlomku vteřiny. Přizpůsobí se tedy majiteli bytu, který chce pracovat, odpočívat nebo uspořádat večírek s přáteli. Ve všech případech se hodí odpovídající osvětlení, že? Pokud vás podobná věc opravdu zaujala, podívejte se na cel-tec.cz a dozvíte se víc!