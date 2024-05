Čína spouští rekordní miliardový fond na podporu výrobců čipů

Podle čínské vládní agentury National Enterprise Credit Information Publicity System (Národní informační systém o úvěrech podniků) Čína založila nový masivní polovodičový fond se státní podporou v hodnotě 344 miliard jüanů (47 miliard dolarů), jehož cílem je posílit výrobu čipů. Tento agresivní krok je považován za protiopatření proti snahám USA omezit přístup Číny k vyspělé čipové technologii.





Investice pojmenována jako China Integrated Circuit Investment Fund Phase III je dosud největší svého druhu a překonává předchozí dvě fáze z let 2014 a 2019, v němž země do výroby čipů investovala 138,7 miliardy jüanů, respektive 204 miliard jüanů.

Ministerstvo financí drží ve fondu 17% podíl, následuje dceřiná společnost státní Národní rozvojové banky s 10,5 % a investiční společnost šanghajské městské vlády s 9 %. Fond dále uvádí sedmnáct dalších subjektů jako investory, včetně pěti největších čínských bank, jmenovitě Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China a Bank of Communications – každá z nich drží šestiprocentní podíl.

Čínský investiční fond pro integrované obvody, známý také jako „Velký fond“, byl spuštěn v rámci iniciativy „Made in China 2025“ v roce 2015 jako finanční nástroj na podporu rozvoje průmyslu špičkových technologií. Podle zprávy agentury Reuters „Velký fond“ už poskytl finanční podporu dvěma významným čínským výrobcům čipů – Semiconductor Manufacturing International Corporation a Hua Hong Semiconductor.

Podle čínské podnikové informační služby Qichacha se očekává, že investiční fond bude financovat také odvětví výroby pamětí s vysokou šířkou pásma (HBM) a další klíčové oblasti polovodičů s umělou inteligencí.

Ačkoli konkrétní cíle zůstávají nezveřejněny, očekává se, že se fond ve třetí fázi zaměří na polovodiče a výrobní zařízení související s AI. Cílem fondu je rovněž podporovat projekty výzkumu a vývoje a pomáhat velkým čínským polovodičovým společnostem při přechodu od mezinárodních k domácím dodavatelům klíčových materiálů, jako jsou chemikálie, technické plyny a křemíkové destičky. Tento krok minimalizuje závislost Číny na zahraničních dodavatelích a potenciálně oslabí účinnost budoucích omezení ze strany USA.

Navíc přichází v době, kdy USA zpřísňují kontroly vývozu vyspělých čipů a výrobních nástrojů, aby zabránily technologickému pokroku Číny. V říjnu 2022 zavedly USA komplexní kontroly vývozu s cílem omezit čínskou vojenskou modernizaci tím, že omezily přístup k pokročilým čipům umělé inteligence, které využívají americké technologie. V roce 2023 Úřad pro průmysl a bezpečnost tato pravidla opět aktualizoval, aby odstranil mezery, které ohrožovaly jejich účinnost.

„Dnešní aktualizovaná pravidla zvýší účinnost našich kontrol a dále uzavřou cesty k obcházení našich omezení. Tyto kontroly zachovávají naše jasné zaměření na vojenské aplikace a fungují proti hrozbám pro naši národní bezpečnost, které představuje strategie čínské vlády ve vojensko-civilní oblasti,“ uvedla v roce 2023 v prohlášení americká ministryně obchodu Gina M. Raimondová.

„Při zavádění těchto omezení budeme i nadále pracovat na ochraně naší národní bezpečnosti tím, že omezíme přístup ke kritickým technologiím, budeme bedlivě prosazovat naše pravidla a zároveň minimalizovat jakýkoli nezamýšlený dopad na obchodní toky.“