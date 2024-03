Cisco: bezpečnost, sítě, monitoring i schůzky pod taktovkou AI

Cisco Identity Intelligence

Podle dat kyberbezpečnostní agentury Cisco Talos se v loňském roce téměř čtvrtina hackerských útoků stala s pomocí ukradených a zneužitých přístupových údajů. Problém zneužívání hesel došel tak daleko, že se s nadsázkou začalo říkat: „Hackeři neútočí, hackeři se přihlašují“.





Cisco proto přichází se zcela novým pojetím, jak uživatele připojit k firemní síti a aplikacím. Na základě dat Cisco Identity Inteligence zabudované v nástrojích Cisco totiž systém nebude automaticky dávat „zelenou“ při zadání správného hesla, ale bude se rozhodovat na základě komplexního posouzení identity, která žádá o vstup. Obrazně řečeno, klíčová otázka „Může uživatel vstoupit?“ bude nahrazena dotazem „Měli bychom uživatele vpustit?“

„Identita je v tomto pojetí chápána jako veličina. Identity Intelligence tedy vyhodnocuje nejen správnost přihlašovacích údajů, ale také například sleduje, odkud se uživatel přihlašuje. Další součástí ověřování je analýza chování. Určitě zpozorníme, pokud se identita hlásí třeba z Ruska. Nebo pokud se hlásí z Česka a o hodinu později z Nového Zélandu,“ popisuje kyberbezpečnostní expert Cisco Milan Habrcetl.

Cisco Identity Intelligence získává data z mnoha různých zdrojů, které spravují identitu a přístupy. Díky analýze chování řízené AI pak zasáhne nebo doporučí zásah v případě, že zjistí riziko. Může jít například o karanténu identity, ukončení relace nebo vynucení další identifikace v rámci dodatečné ověřovací transakce. Cisco postupně zabuduje Identity Intelligence do všech svých produktů, které s identitou pracují.

Rychlejší nasazení AI díky spolupráci s NVIDIA

Cisco jako světový lídr v oblasti sítí dál posiluje spolupráci se společností NVIDIA, která patří k nejprogresivnějším v segmentu AI. Klíčovým cílem kooperace obou gigantů je usnadnit firmám nasazení a správu systémů AI s využitím standardního Ethernetu.

Cisco v rámci spolupráce začlení nové procesory Tensor Core GPU Nvidia do rackových a blade serverů Cisco M7 generace UCS, čím se zásadně zlepší výkony i a zrychlí datově náročné pracovní zátěže při nasazení v datovém centru i na Edge. Zákazníci Cisco dostanou také k dispozici NVIDIA AI Enterprise, komplexní sadu softwaru, která je optimalizována tak, aby umožnila využít potenciál umělé inteligence prakticky v jakékoli firmě. NVIDIA AI Enterprise zahrnuje nástroje pro samotnou přípravu dat, rámce pro hluboké učení, inferenci (využití modelu k provádění predikci z reálných dat), tak i připravenou „knihovnu“ typických přednastavených modelů, které stačí jen upravit a přizpůsobit podle potřeb konkrétního podniku. Použití osvědčených rámců a nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem přitom vývoj a zavádění AI výrazně zjednodušuje.

Cisco Networking Cloud, inteligentní správa sítě

Moderní firmy chtějí ve svých sítích co nejefektivněji pokrýt tři aspekty jejich provozu: bezpečnost, automatizaci a co nejlepší uživatelskou zkušenost pro správce, zaměstnance, klienty, prostě pro všechny koncové uživatele. Na základě těchto požadavků se buduje platforma Cisco Networking Cloud. Filozofií Cisco Networking Cloud je integrovat všechny síťové aplikace Cisco, aby mohly fungovat jako jeden celek. „Naše pozice v oblasti sítí a zabezpečení včetně přehledu o více než 1 miliardě koncových bodů po celém světě vytváří podklad pro Cisco Networking Cloud, platformu pro bezpečnou a jednoduchou správu sítí s umělou inteligencí,“ uvedla šéfka technického týmu Cisco Zuzana Švecová

Asi málokdo pochybuje, že rodina Cisco Catalyst představuje dlouhodobě absolutní špičku v řešeních pro síťovou infrastrukturu. Stejně tak se Cisco Meraki těší pověsti nejlepšího řešení pro cloudovou správu a monitoring sítí. V rámci integrace do Cisco Networking Cloud se kombinuje flexibilita řešení Cisco Catalyst s jednoduchostí Cisco Meraki. „V praxi to znamená, že každý zákazník, který provozuje prvky Cisco Catalyst, nyní získává naprostou svobodu volby, co se týká správy a monitoringu sítí,“ popisuje síťový expert Cisco Dominik Soukup. Funkce cloudového monitorování je možné využít pro většinu přepínačů a bezdrátových řadičů Cisco Catalyst včetně přístupových bodů Wi-Fi 5 Wave 2, Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E. Na platformě Cisco Networking Cloud tak Cisco vystavělo most pro hybridní správu a monitoring sítě.

AI pomáhá v hybridní práci

Od dob covidu svět přešel do hybridního modelu práce, který je dnes už všeobecně přijímán. Kvalita a produktivita tohoto modelu je ovšem přímo úměrná kvalitě softwaru a hardwaru, který se při komunikaci používá. Proto i Cisco v rámci své videokonferenční platformy Webex zavádí inovace, umožňující maximálně eliminovat rozdíly mezi osobním setkáním a přítomností v kanceláři a vzdáleným připojením. A řada z nich je poháněna právě umělou inteligenci v rámci Webex AI Assistant.

Určitě nejžádanější bude funkce Meeting Summaries, která uživateli automaticky umožňuje automaticky shrnout nejdůležitější části a klíčové body schůzky, kterou zmeškal nebo na ní přišel pozdě. Podobně Vidcast Summary dokáže díky AI shrnout a vybrat to nejdůležitější z videa. Tyto funkce výrazně ulehčí práci lidem, kteří se kvůli nabitému programu nemohou účastnit všech schůzek.

Možností nasazení umělé inteligence jsou tisíce a nikdo dnes nedokáže ani odhadovat další aplikace. Ale Cisco usiluje o využití potenciálu AI skutečně naplno.