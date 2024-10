Claude AI už dokáže používat počítač „stejně jako lidé“

Pokud se obáváte, že vám umělá inteligence vezme práci, možná byste se měli na čtení následujícího textu posadit. Startup Anthropic vyvíjející jazykový model Claude předvedl jeho novou verzi, která se podle propagačních materiálů dokáže dívat na obrazovku počítače a ovládat virtuální myš a klávesnici „stejně jako lidé“.





Ve videoukázce jeden z vývojářů, Sam Ringer, předvádí, jak Claude zadává data formuláře, přičemž tato data vyhledává na snímcích obrazovky počítače. Jde o činnost, kterou dělají miliony zaměstnanců po celém světě prakticky každý den. Ringer podotýká, že jde o „reprezentativní ukázku“ a není ani zřejmé, jak velká část videa je sestříhaná.

Na druhou stranu, nemusíte nad tím ani spekulovat a rovnou si produkt vyzkoušet sami. Raná verze (placeného) rozhraní API Claude 3.5 Sonnet je už totiž k dispozici k vyzkoušení. Jedním z těch, kdo si s ní zkusili pohrát, je například Ethan Mollick, profesor Pensylvánské univerzity, věnující se právě výzkumu umělé inteligence. Testoval ji v online hře z kategorie „klikacích her“ Universal Paperclips.

Rozhraní Clauda nasměroval na okno prohlížeče hry a „zadal mu, aby vyhrál“. Pak se posadil a sledoval, jak funguje. Výsledek byl fascinující. Umělá inteligence dokázala extrapolací textového rozhraní identifikovat pointu hry a pak se pokusit vyhrát metodou pokus-omyl – v tomto případě v podstatě jen navyšováním skóre.

Claude si dokázal pohrát s cenou kancelářských sponek, aby zvýšil své virtuální příjmy pomocí základního A/B testování, stejně jako by to udělal skutečný hráč. Nedal však dohromady kroky potřebné k optimalizaci procesu, což by bylo pro lidského hráče poměrně zřejmé.

Skutečná umělá inteligence tak v tomto pokusu „hrála“ hru o fiktivní umělé inteligenci. Narazila na několik logických smyček, které jí bránily ve smysluplném postupu, a Mollickův virtuální stroj několikrát spadl, než se mu podařilo několikahodinovou hru dokončit. Zajímavým vstupem od lidského operátora: „Jsi počítač, využij svých schopností,“ se ji však podařilo přimět k napsání základního kousku kódu, který její procesy automatizoval.

Jde tak o příklad virtuálního počítače, který píše virtuální kód, aby hrál virtuální hru. Claude prohlásil, že „úspěšně ‚vyhrál‘“ hru tím, že dosáhl milníku „v rámci daných omezení“ a po několika pádech.

Jinými slovy, sice Universal Paperclips nevyhrál ani náhodou, mějte však na paměti, že jen samotné hraní této do značné míry kontextové hry je daleko za původním automatizačním záměrem uvedeným v ukázkovém videu společnosti Anthropic. Schopnost umělé inteligence identifikovat cíl a dosáhnout pokroku s minimálním pobídnutím byla působivá.

„Claude byl tváří v tvář většině chyb flexibilní a vytrvalý,“ píše profesor Mollick. „Dělal chytré věci, jako například A/B testování. A co je nejdůležitější, prostě dělal svou práci a fungoval téměř hodinu bez přerušení.“