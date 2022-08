Cloudové platformy pro IoT: Která je pro vás nejvhodnější?

Internet věcí je v současné době jedním z nejvíce diskutovaných konceptů počítačového světa. Cloudové platformy IoT ale mohou z hlediska humbuku dokonce IoT předehnat. Ať už je to jakkoli, oba koncepty mají skutečné využití a mohou být pro vaši firmu důležité.





V tomto příspěvku si projdeme vše, co od cloudové platformy IoT potřebujete a jak si ji vybrat.

Zjednodušeně řečeno IoT představuje fyzické věci připojené k internetu. Tyto věci mohou mít senzory měřící různé parametry a zasílat svá data přes internet, obvykle zpět do vzdáleného serveru či zařízení typu „edge“ umístěného ve stejné lokalitě.

Internet věcí také může přijímat přes internet pokyny a reagovat podle nich. Nejužitečnější může být, když fyzické věci tvořící IoT dokážou jak zasílat naměřené hodnoty, tak přijímat pokyny.

Například „chytrý“ senzor vlhkosti půdy připojený k internetu by mohl pravidelně hlásit své odečty, a kdykoli by byla půda v daném místě příliš suchá, mohl by k internetu připojený zavlažovač vykonat svou práci. Jakmile by byla půda dostatečně vlhká, zavlažovač by se vypnul.

Senzory vlhkosti a zavlažovače mohou být připojené ke stejnému zařízení „edge computingu“ či k uzlu komunikujícímu s internetem nebo k jiným uzlům, protože na velké ploše bude pravděpodobně zapotřebí mnoha senzorů vlhkosti půdy, zatímco pro každou oblast může stačit jen jeden centralizovaný zavlažovací systém.