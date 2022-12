Co by firmy měly zlepšit pro efektivní fungování v roce 2023

Těžko lze předvídat, co nás čeká v roce 2023. Co ale rozhodně můžeme je, se chovat strategicky a pragmaticky. Pokud je tedy něco jisté, pak to, že digitální transformace zůstane v centru pozornosti i v nadcházejícím roce. A také to, že udržet si trvalé a udržitelné podnikání, které je hnacím motorem úspěchu, je stále náročnější.