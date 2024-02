Co je nejlepší na Vision Pro? Že je to vlastně nositelný Mac

To je ostatně možná důvod, proč generální ředitel společnosti Apple Tim Cook řekl časopisu Vanity Fair, že sám Vision Pro používá k produktivním úkolům. Apple uvádí, že už dnes je k dispozici 600 aplikací navržených speciálně pro Vision Pro a další miliony jsou kompatibilní.





Využili byste virtuální realitu (VR) pro práci s MS Wordem? Ano, musí to být úžasný zážitek

Ano, ale asi jen na zkoušku nových možností

Ne, VR pro tuto aplikaci není vhodná

Ne, v prostředí VR pracovat nedokážu

Proč je produktivita důležitá

To je pro Apple samozřejmě dobrá zpráva, protože nelze tvrdit, že je technologický produkt úspěšný, pokud chybí skvělé aplikace, které by tento argument podpořily. Vzpomeňte si na iPhone – nebo dokonce na Macintosh –, protože byl to právě vznik aplikací pro produktivitu pro oba z nich, které jim pomohly udělat skok od spotřebitelské cetky k podnikové nezbytnosti.

Koneckonců VisiCalc nebyl jen prvním tabulkovým programem pro osobní počítače vydaným výhradně pro Apple II, ale také aplikací, která nakonec vedla k možnostem, jaké dnes považujeme za samozřejmost.

Toho jsme opět svědky v oblasti Vision Pro, kdy Microsoft potvrdil plány na uvedení aplikací Office pro systém VisionOS a ukrajinská společnost Readdle začala dodávat novou výkonnou sadu aplikací PDF pro použití v oblasti zkreslení reality. To snad ukazuje, do jaké míry si lidé z oboru uvědomují příležitost vytvářet kreativní řešení produktivity pro novou éru využití počítačů v prostoru.

„Apple Vision Pro odemyká představivost celosvětové vývojářské komunity a my jsme inspirováni řadou prostorových zážitků, které pro tuto vzrušující novou platformu vytvořili,“ řekla Susan Prescottová, viceprezidentka společnosti Apple pro celosvětové vztahy s vývojáři.

Microsoft se vám dostane do hlavy

Zdá se, že Microsoft vizi Applu pro systém visionOS přijímá. Potvrdil, že několik jeho aplikací, včetně Wordu, Excelu, PowerPointu a Teams, bude při uvedení na trh součástí nové platformy. A na cestě jsou i verze aplikací OneNote a Outlook.

Aplikace vypadají jako stávající verze stejného softwaru pro iPad, ale mají několik vylepšení vytvořených na míru, včetně speciálního panelu nástrojů pro přístup k různým nástrojům a nastavením.

Jednou z výjimek je aplikace Teams, která bude podporovat funkci virtuální osoby, kterou Apple v aplikaci Vision Pro představil. V prostoru VisionOS budete moci využít také trochu generativní umělé inteligence, protože pro tyto aplikace je k dispozici Microsoft Copilot, který se nyní objeví v App Store.

PDF i pošta z Ukrajiny

Společnost Readdle přináší na novou platformu Applu dvě ze svých vysoce hodnocených aplikací pro produktivitu, PDF Expert a Spark Mail – jedná se o prostorové verze stávajících aplikací společnosti pro iPad.

Pokud často používáte soubory PDF a ještě jste se s PDF Expert nesetkali, měli byste ho opravdu vyzkoušet – je to vynikající editor PDF pro zařízení Apple a nyní obsahuje i beta verzi aplikace AI Chat.

Za pozornost stojí také oceňovaný editor Spark Mail z obchodu Apple App Store, který díky příjemnému uživatelskému rozhraní a četným nástrojům pro správu e-mailů činí e-mail opět tak trochu použitelným. Rovněž Spark Mail obsahuje aplikaci AI Chat.

Splněný sen projektových manažerů

Osobně jsem zvědavý, jak si výkonné aplikace pro správu projektů OmniFocus a OmniPlan na nové applovské platformě povedou; nemohu si pomoci, ale nekonečné plátno ve visionOS bude skvělým prostorem pro pochopení obrovského množství vnořených dat uvnitř Ganttových diagramů. Možnost vidět celý projekt v jednom pohledu bude sama o sobě pro manažery obrovským zlepšením.

„S nástroji, jako je OmniPlan, můžete plánovat scénáře a v reálném čase sledovat, jak se vaše změny promítají do zbytku projektu,“ uvedl v prohlášení generální ředitel společnosti Omni Group Ken Case. „Velké Ganttovy diagramy mě provázejí, co si pamatuji. Bez nadsázky lze říci, že moderní nástroje způsobily revoluci v procesu plánování obrovských projektů. Až dosud byly tyto nástroje omezeny obrazovkou. Nekonečné plátno, které poskytuje Apple Vision Pro, je pro projektanty, projektové manažery a průmyslové inženýry splněným snem.“

To by se mělo projevit v jakémkoli provozním prostředí; je snadné si představit, že by obchodníci používali zařízení Vision Pro jako náhradu nebo doplněk k sestavám se třemi displeji, které mnozí používají ke sledování všech dat, na nichž závisí jejich investiční rozhodnutí.

Aplikace bez hranic

Apple upozornil i na řadu dalších aplikací, včetně stálice mezi cloudovými úložišti podnikové třídy Box a aplikace pro brainstorming MindNode. Jako aplikace, které jsou přinejmenším kompatibilní s novou platformou, Apple uvedl také Webex, Zoom, Fantastical, Numerics, JigSpace, Navi, Slack, Todoist a Notion.

„Tato průlomová technologie přináší pohlcující zážitky, které zásadně mění způsob práce tím, že přináší vizuálně ohromující interakce bez fyzických omezení,“ uvedl v prohlášení Aaron Levie, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Box. „Možnosti jsou nekonečné, od vývoje dalšího přelomového produktu až po nové pojetí zákaznických zkušeností.“

Možná má pravdu, ale nakonec je velkou výhodou nositelného počítače Apple poháněného technologií M vlastně to, že je to Mac.