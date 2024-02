Co najdete v aktuálním Computerworldu 3/24?

Superaplikace primárně zaměřené na zaměstnance jsou mobilní řešení, jejichž cílem je spojit do jedné platformy všechny nástroje a zdroje, které pracovníci denně používají. Je to v podstatě jedna aplikace s modulárním přístupem, který uživatelům umožní mít mnoho různých funkcí v jednom známém rozhraní. Organizace však tradičně používají obrovské aplikace a postupem času stále přidávají další a další. Tyto megaprojekty se však už vymkly kontrole – začaly problémy s výkonem a uživatelé často mají potíže se v nich orientovat. A řešením je právě superaplikace. O ní píšeme v článku Podnikové superaplikace: Obsáhnou vše potřebné v jediné platformě.





Požadavky na vyšší zabezpečení a cloudovou konektivitu jsou podle Gartneru hnací silou dnešního rozhodování ohledně nákupů softwarově konfigurovatelných sítí SD‐WAN. Rozlišujícími faktory v nabídkách dodavatelů ale budou podpora AI pro sítě a plná sada funkcí SASE. Jestli se chcete v nabídce síťových technologií orentovat, je tu pro vás článek Jak se mění sítě SD‐WAN?

Vektorové databáze a vyhledávání nejsou nové, ale vektorizace je nezbytná pro efektivní využívání generativní AI a pro práci s modely LLM. Přinášíme vše, co potřebujete vědět o příslušných databázových technologiích v textu Vektorové databáze zlepšují práci s umělou inteligencí.

Sen o plně automatizovaném vývoji softwaru je den ode dne reálnější, je to ale dobrá zpráva? Dejte si pozor na šest potíží, které na vás při využívání automatizace mohou čekat. Popisujeme je v článku Úskalí automatizace při vývoji aplikací.

Práce je příliš mnoho a musí se dělat velmi rychle, nedostatečná komunikace a malý ohled na zájmy firmy – stejně jako u mnoha ostatních IT projektů mohou tyto běžné chyby podkopat efektivitu ITSM. Aby se to nestalo, prolistujte naši rozsáhlou sekci Produkty a služby, která se věnuje právě Správě IT služeb.

Když se vám přihodí, že budete muset jít na nějakou operaci, dost možná se na vás místo živého chirurga vrhne robot, nebo aspoň lékař školený ve virtuální realitě. Zejména pokud budete mít problémy s pateří, kolenem či mozkem. Více informací najdete v materiálu Chirurgie řízená AR.

