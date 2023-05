Co najdete v novém Computerworldu 5/23

Když se v 70. letech minulého století objevily na trhu první integrované systémy pro výrobní podniky, byly známy jako systémy plánování výrobních zdrojů MRP II (Material Requirements Planning II). Římská číslice II naznačovala, že již dříve existoval MRP I, který byl ve skutečnosti páteří MRP II. Nové balíky přinesly integrované systémy pro řízení výroby a nákup, jež poskytovaly uzavřený informační okruh, díky němuž se MRP stal skutečným pracovním nástrojem pro výrobní informace. Obvykle MRP II zahrnoval také řízení zákaznických objednávek, řízení zásob a finanční aplikace.





S rozvojem integrovaných výrobních systémů se ale objevuje nový termín –řízení výrobních operací umožňující spojení systémů ERP (Enterprise Resource Planning) a MES (Manufacturing Execution System). Mezi odborníky se objevila zkratka MOM (Manufacturing Operations Management), nový termín pro definici komplexních podnikových systémů pro výrobu. A všechny další podrobnosti o moderních prvcích operativního řízení výroby se dozvíte právě v Computerworldu.

Pokud jsou vaším cílem vývoj softwaru velkou rychlostí a časté dodávání funkčních řešení do produkčního prostředí, potřebujete automatizovat alespoň část procesu testování a dodávání. A když umístíte svou platformu CI/CD do cloudu, půjde to mnohem snadněji. Detailně také na stránkách aktuálního vydání Computerworldu.

Ve většině podnikových infrastruktur jsou to právě databáze, kde se nachází mnoho cenných pokladů. Je to část bezpečného úkrytu, přípravného prostoru a základny pro informace, které mohou být velmi osobní či extrémně cenné. Jejich ochrana před invazí a únikem je jednou z nejdůležitějších pracovních odpovědností pro správce databází, programátory a týmy DevOps, které na ně spoléhají.

Tato práce však není snadná. Tvůrci poskytují všechny nástroje, integrují dobrá bezpečnostní opatření a dokumentují je. Přesto však desítky potenciálních chyb, opominutí a omylů, a to jak hloupých, tak i pochopitelných, způsobují, že je to nekonečný boj. V hlavním textu aktuálního Computerworldu přinášíme popis několika nejdůležitějších chyb, které se stávají i těm nejlepším.

K dalším čteníhodným materiálům patří další díl našeho seriálu IT a právo, tentokrát o uchovávání údajů v případě elektronické komunikace, o zkoumání struktur bílkovin nebo kupříkladu upozornění na možnost výskytu padělaného síťového softwaru.

