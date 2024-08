Co potřebujete umět, abyste dostali dobrou práci v IT?

Ačkoli míra nezaměstnanosti pracovníků v technologiích zůstává minimální, došlo ke změně v tempu, jakým firmy nabírají nové zaměstnance – a také v tom, co u nových zájemců hledají.





Spolu s velkým počtem propouštění v technologických gigantech v loňském roce došlo k prudkému rozvoji umělé inteligence (AI), což posunulo to, co firmy hledají, od tradičnějších rolí ke schopnostem zahrnujícím data, analytiku a strojové učení.

„V reálném čase vidíme stabilní trh práce, kde poptávka zůstává silná, ale v některých odvětvích se zmírňuje,“ řekla Becky Frankiewicz, prezidentka společnosti ManpowerGroup pro region Severní Amerika. „I když nábor pracovníků v oblasti technologií není tak silný jako dříve, vývojáři softwaru a IT specialisté jsou dnes v USA nejžádanějšími pozicemi.“

Aby zaměstnavatelé řešili nedostatek kvalifikovaných pracovníků a udrželi si konkurenceschopnost, potřebují podle Frankiewicze dvojí přístup – přilákat a udržet si nové pracovníky a zároveň rekvalifikovat své stávající zaměstnance, aby mohli přejít na růstové role.

V nedávném průzkumu IDC Research dvě třetiny z více než 800 vedoucích pracovníků v oblasti IT v Severní Americe uvedly, že se potýkají s nedostatkem dovedností, což má za následek nesplnění cílů v oblasti růstu příjmů, problémy s kvalitou a nižší spokojenost zákazníků.

Neočekává se, že by se situace zlepšila. IDC předpovídá, že do roku 2026 pocítí krizi IT dovedností více než 90 % organizací na celém světě, což bude představovat ztráty ve výši přibližně 5,5 bilionu dolarů způsobené zpožděním produktů, zhoršenou konkurenceschopností a ztrátou obchodu.

Odklon od trhu řízeného uchazeči

Jennifer Schielkeová, generální ředitelka personální a náborové společnosti Summit Group Solutions, uvedla, že odvětví IT se posouvá od trhu řízeného uchazeči k trhu, na němž působí více faktorů. Na jedné straně „velcí hráči“, jako jsou například společnosti Microsoft, Google, Amazon, Meta, T-Mobile a Expedia, oznámili výrazné propouštění v důsledku nadměrného náboru během pandemie. Na druhé straně malé a střední podniky (SMS) konečně dostávají šanci odstranit nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

To se může ukázat jako výhodné pro pracovníky v oblasti technologií, kteří by jinak mohli být vázáni na firemní platové tabulky a role, které se obvykle rychle nemění.

„Práce pro [velké] společnosti, které nabízejí vyšší platy nebo kompenzační balíčky než průměrný malý nebo střední podnik, omezuje vaše možnosti,“ řekl Schielke. „Nakonec se omezíte na okruh obrů, abyste si udrželi požadované platové rozpětí.“

Požadavky uchazečů o zaměstnání se navíc často neshodují s tradičními očekáváními velkých zaměstnavatelů. Například podniky mají tendenci být méně flexibilní, zejména pokud jde o plně vzdálenou práci, „po které je velká poptávka, ale ne vždy je pro zaměstnavatele reálné ji poskytnout,“ řekl Schielke.

Údaje i studie ukázaly, že organizace – včetně americké federální vlády – upouštějí od tradičního čtyřletého vysokoškolského vzdělání v nabídkách pracovních míst a místo toho se rozhodují pro technické tvrdé a měkké dovednosti nebo specifické osobnostní rysy.

Odstraněním zbytečných a zastaralých požadavků na vzdělání se zaměstnavatelé otevírají většímu počtu talentovaných uchazečů o zaměstnání s dovednostmi získanými v rámci školení na pracovišti, výcvikových táborů a certifikačních programů.

„Tím se vytváří větší rozmanitost a vzniká kreativnější kultura, což vede k lepšímu řešení problémů a generování nápadů a usnadňuje sdílení dovedností a znalostí,“ řekl Job van der Voort, generální ředitel společnosti Remote, která poskytuje globální služby v oblasti lidských zdrojů a mezd.

Absolventi technologických bootcampů, včetně bootcampů pro programátory, například uvádějí, že rychle nacházejí práci na plný úvazek, rychle se jim vrací investice do vzdělání, mají vyšší platy a lepší kariérní příležitosti v oblasti STEM.

Fiona Marková, hlavní analytička společnosti Forrester Research, uvedla, že organizace sice ustupují od požadavku vysokoškolského vzdělání, ale zájem o certifikace, zejména v oblasti cloudu a bezpečnosti, stále trvá. Podle ní roste poptávka po dovednostech v oblasti umělé inteligence a dat – datová věda, analytika, správa dat – a také po dovednostech v oblasti cloudu a infrastruktury potřebných pro podporu prostředí s umělou inteligencí.

Poptávka po vývojářích je nižší než v letech 2020–2021, ale organizace podle Marka stále potřebují vývojáře pro podporu digitálních iniciativ a zlepšení zákaznické zkušenosti. ¨

„To, co se na trhu posunulo, není jen soubor dovedností, ale i zkušenosti s jejich využíváním. Roky zkušeností se často používají jako zástupný ukazatel dovednostních znalostí a poptávka po pracovnících s menšími zkušenostmi klesla ze 40 % technických pozic v roce 2021 na přibližně čtvrtinu technických pozic v roce 2023,“ uvedla.

To vytváří problém na trhu práce v oblasti technologií, protože méně zkušení pracovníci nebo pracovníci na začátku kariéry mají problém se vstupem na trh práce a snižuje to budoucí nabídku pro zkušené pracovníky.

V rámci přijímacího procesu nyní organizace častěji nabízejí kandidátům reálné případy nebo projekty, na kterých mohou pracovat, jako ukázku schopností kandidáta.

Jaké měkké dovednosti firmy požadují

Zatímco měkké dovednosti jsou dnes na seznamu toho, co organizace chtějí, schopnost skutečně vykonávat práci vyžaduje tvrdé dovednosti. Společnost SHL, platforma pro získávání a řízení talentů, nedávno identifikovala 10 nejvýznamnějších měkkých dovedností, které zaměstnavatelé hledají. Konkrétně chtějí pracovníka, který:

uvažuje o strategické vizi

myslí široce

motivuje a posiluje ostatní

sleduje trhy a konkurenci

zvažuje finanční dopad

řídí zlepšování

uplatňuje funkční odborné znalosti

získává souhlas

prokazuje empatii

rychle se učí

Průzkum MarketPulse společnosti ADP zabývající se mzdami a personalistikou zjistil něco podobného u společností (bez ohledu na velikost), které u potenciálních zaměstnanců oceňují měkké dovednosti před tradičními, oborově specifickými vlastnostmi. U dotazovaných společností patřily k nejlépe hodnoceným dovednostem/vlastnostem upřednostňovaným u nových zaměstnanců silná pracovní morálka, schopnost řešit problémy a orientace na detail.

Ačkoli jsou měkké dovednosti důležité, jejich sdělování potenciálnímu zaměstnavateli může představovat hlavolam. Tina Wangová, viceprezidentka divize lidských zdrojů společnosti ADP, uvedla, že existuje několik způsobů, jak mohou uchazeči o zaměstnání upozornit na své behaviorální dovednosti. Nejde jen o to uvést v životopise „silnou pracovní morálku“ nebo „řešení problémů“, „i když je dobré je tam také přidat“, řekla.

Uchazeči o zaměstnání mohou zahrnout behaviorální dovednosti do přehledu pracovních zkušeností. „Jaký byl například příklad ´schopnosti pracovat v týmu´ ve vašem předchozím zaměstnání? Řídili jste nebo jste se aktivně podíleli na dlouhodobém projektu s více interními týmy a spojili jste různé nápady těchto týmů do jedné ucelené strategie,“ uvedla Wangová.

Měkké dovednosti během pohovoru, tvrdé dovednosti v životopise

Pohovor s potenciálním zaměstnavatelem je také vhodnou příležitostí k představení behaviorálních dovedností, ale čas je omezený a uchazeči o zaměstnání se pravděpodobně nebudou moci podělit o všechny své prokázané dovednosti a zkušenosti.

„Příprava vám pomůže na dlouhou trať, takže si promyslete své body k rozhovoru a to, co je důležité sdílet,“ řekla Wangová. „Zamyslete se nad několika použitelnými, reálnými pracovními zkušenostmi, kde jste tyto dovednosti prokázali, a načrtněte, jak a kdy je během pohovoru předvést.“

Výborným způsobem, jak zdůraznit behaviorální dovednosti, mohou být také reference. Nehmotné vlastnosti, jako je silná pracovní morálka nebo smysl pro detail, mohou identifikovat bývalí manažeři, členové týmu nebo kolegové.

„Pravděpodobně mají perfektní příklady, kdy jste prokázali tyto dovednosti, které se staly tak žádanými, a vy jste si možná nikdy neuvědomili, že se vaše schopnosti v tomto případě naplno projevily,“ dodala Wangová.

Zatímco po měkkých dovednostech je vyšší poptávka, tvrdé dovednosti – zejména ty, které se naučíte v zaměstnání nebo prostřednictvím certifikačních programů – jsou stále ve hře.

Na dnešním dynamickém trhu práce se uchazeči o zaměstnání snaží vyniknout. S ohledem na to provedla společnost MyPerfectResume analýzu 25 000 životopisů vytvořených na svých stránkách a zjistila, jaké dovednosti uchazeči o zaměstnání nejčastěji uvádějí. Mezi pět nejvýznamnějších měkkých dovedností patřily: time management; zákaznický servis; kritické myšlení; aktivní naslouchání a smysl pro detail.

Společnost SHL mezitím identifikovala pět nejčastějších tvrdých dovedností: řízení projektů; Microsoft Excel; Python; SQL; a Javascript.

Znalost fungování platforem umělé inteligence (AI) a schopnost přizpůsobovat velké jazykové modely (LLM) prostřednictvím dovedností, jako je promptní inženýrství, jsou také na prvních místech seznamu dovedností zaměstnanců, které zaměstnavatelé požadují. Údaje výzkumné společnosti IDC uvádějí, že 32 % vedoucích pracovníků v oblasti podnikání a IT nyní očekává, že pokrokové konstrukce AI, jako je genAI, ušetří čas a zvýší produktivitu. Nástroje genAI například podporují lepší přístup k různým znalostním zdrojům tím, že zaměstnancům umožňují přistupovat k nim pomocí dotazů v přirozeném jazyce.

„GenAI a dovednosti spolu stále těsněji souvisejí: Organizace napříč všemi odvětvími a geografickými oblastmi se potýkají s rostoucím nedostatkem všech IT technických dovedností, bez ohledu na to, zda se tyto dovednosti týkají bezpečnosti, cloudu, správy IT služeb nebo samotné AI,“ uvedla společnost IDC ve své nedávné zprávě. „Nástroje GenAI používané ve spojení s technologickými školicími platformami nebo v jejich rámci mohou školení urychlit a také tak činí.“

Očekává se, že AI zdaleka nezlikviduje pracovní místa jako jiné přelomové okamžiky v technologiích, ale vytvoří mnohem více pracovních míst, než kolik jich zruší.