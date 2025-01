Co přináší nová Nvidia GeForce RTX řady 50?

„Blackwell, motor AI, dorazil pro hráče na PC, vývojáře a kreativce,“ řekl Jensen Huang, zakladatel a CEO společnosti Nvidia. „Spojením neuronového renderingu řízeného AI a ray tracingu je Blackwell nejvýznamnější inovací v oblasti PC grafiky od doby, kdy jsme před 25 lety představili programovatelné stínování.“





GPU GeForce RTX 5090 – dosud nejrychlejší GPU GeForce RTX – je vybavena 92 miliardami tranzistorů, které poskytují výpočetní výkon o více než 3 352 bilionech AI operací za sekundu (TOPS). Inovace architektury Blackwell společně s DLSS 4 znamenají, že GPU GeForce RTX 5090 překonává GPU GeForce RTX 4090 až dvojnásobně.

GeForce Blackwell přichází do notebooků se všemi funkcemi desktopových modelů a přináší výrazné vylepšení v této oblasti, včetně mimořádných grafických možností a pozoruhodné efektivity. Generace Blackwell s technologií Nvidia Max-Q prodlužuje výdrž baterie až o 40 %.

DLSS 4 debutuje s funkcí Multi Frame Generation, která navyšuje snímkovou frekvenci tím, že pomocí AI dokáže vygenerovat až trojici snímků na jeden vykreslovaný. Pracuje ve spojení se sadou technologií DLSS a díky tomu je možné dosáhnout až osminásobného výkonu oproti tradičnímu vykreslování při zachování rychlosti odezvy díky technologii Nvidia Reflex.

DLSS 4 také představuje v odvětví PC grafiky vůbec první aplikaci architektury transformačního modelu v reálném čase. Modely DLSS Ray Reconstruction a Super Resolution založené na transformátorech využívají 2× více parametrů a 4× více výpočtů, čímž zajišťují větší stabilitu, snížení ghostingu, vyšší detaily a vylepšený anti-aliasing v herních scénách. DLSS 4 bude v den uvedení na trh podporováno na GPU GeForce RTX řady 50 ve více než 75 hrách a aplikacích.

Nvidia Reflex 2 představuje Frame Warp, inovativní techniku pro snížení latence ve hrách tím, že aktualizuje vykreslovaný snímek těsně před jeho odesláním na displej na základě nejnovějšího vstupu z myši. Reflex 2 dokáže snížit latenci až o 75 %. To dává hráčům konkurenční výhodu ve hrách pro více hráčů a zvyšuje odezvu titulů pro jednoho hráče.

Autonomní herní postavy

GPU řady GeForce RTX 50 přinášejí nejvyšší počet AI TOPS v odvětví a s jeho pomocí pohání autonomní herní postavy souběžně s renderováním hry.

Nvidia představuje sadu novýchNvidia ACE technologií, které umožňují herním postavám vnímat, plánovat a jednat jako lidští hráči. Autonomní postavy poháněné technologií ACE jsou integrovány do her PUBG: Battlagrounds společnosti Krafton, připravované simulace života InZOI od stejného vydavatele a také do hry MIR5 od Wemade Next.

Ve hře PUBG dokáží společníci pohánění technologií Nvidia ACE plánovat i provádět strategické akce a dynamicky spolupracují s lidskými hráči, aby přežili. InZOI obsahuje postavy Smart Zoi, které autonomně upravují své chování na základě životních cílů a událostí ve hře. Ve hře MIR5 jsou bossové jednotlivých raidů řízeni rozsáhlým jazykovým modelem (LLM) a přizpůsobují taktiku chování hráčů. Vytvářejí tak dynamičtější a náročnější střety.

Základní modely AI pro počítače s umělou inteligencí RTX

Případy použití zahrnují LLM, vizuální jazykové modely, generování obrazu, řeči, vkládání modelů pro RAG (retrieval-augmented generation), extrakci PDF a počítačové vidění. Mikroslužby NIM obsahují všechny potřebné komponenty pro provoz AI na PC a jsou optimalizovány pro nasazení na všech GPU Nvidia.

Společnost Nvidia představí, jak mohou nadšenci a vývojáři s GPU z rodiny RTX používat mikroslužby NIM k vytváření AI agentů a asistentů. Uvolní také řadu mikroslužeb Nvidia NIM a AI Blueprints pro RTX AI PC od špičkových vývojářů modelů, jako jsou Black Forest Labs, Meta, Mistral a Stability.AI.

Aby Nvidia ukázala, jak mohou nadšenci a vývojáři využívat NIM k vytváření AI agentů a asistentů, představila dnes Project R2X, PC avatara s podporou vidění, který dokáže uživateli zprostředkovat informace na dosah ruky, pomáhat s desktopovými aplikacemi a videokonferenčními hovory, číst a shrnovat dokumenty a zajistit další služby.

Dostupnost

GPU GeForce RTX 5090 s 3 352 AI TOPS a GPU GeForce RTX 5080 s 1 801 AI TOPS budou pro majitele stolních PC k dispozici od 30. ledna za 60, respektive 30 tisíc korun.

GPU GeForce RTX 5070 Ti s 1 406 AI TOPS a GPU GeForce RTX 5070 s 988 AI TOPS budou k dispozici během února za 22, respektive 16,5 tisíce korun.

Sériově taktované a továrně přetaktované modely budou k dispozici u předních dodavatelů karet, jako jsou ASUS, Colorful, Gainward, KFA2, MSI, Palit, PNY a ZOTAC. Najdete je také ve stolních PC od výrobců jako Falcon Northwest, Infiniarc, Mifcom, , PC Specialist a Scan Computers.

Notebooky s GPU GeForce RTX 5090, RTX 5080 a RTX 5070 Ti Laptop budou k dispozici od března a grafické karty RTX 5070 Laptop budou k dispozici od dubna od předních světových výrobců, včetně společností Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI a Razer.