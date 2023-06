Co přináší nový Security World 2/2023?

Úvodní pasáž nového vydání se věnuje pokročilým řešením zabezpečení firemní infrastruktury – podrobně tak můžete získat poznatky z oblasti produktů XDR, což jsou nástroje pro rozšířenou detekci a reakci (XDR, eXtended Detection and Response), které nabízejí důmyslnější a automatizovanější prostředky k identifikaci hrozeb a k reakci na ně.





Druhou podrobněji rozebíranou kategorií u pokročilých obranných řešení jsou pak MDR (Managed Detection and Response), což jsou služby, které nabízejí monitorování vaší sítě lidmi i stroji. Cílem je rozpoznat nejpravděpodobnější hrozby a odpovídajícím způsobem na ně reagovat.

Klíčový rozdíl mezi MDR a technologiemi jako XDR spočívá v samotné podstatě MDR – není to jen technologický systém, je to služba.

Jak u XDR, tak u MDR se dozvíte vše potřebné pro to, abyste mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda jsou tato řešení pro vás vhodná. Výčet některých důležitých dodavatelů vám pak mohou pomoci při následném výběru.

Systém hesel je sice velice jednoduchý a snadno nasaditelný, v oblasti autentizace však přece jen představují určité riziko. Podle analytiků by mohly cestou budoucího vývoje, v jehož rámci se hesla opustí, být řešení označované jako passkeys, tedy přístupové klíče.

Ty nabízejí vícestupňovou úroveň ověřování při zachování velice jednoduchého implementačního schématu i snadného používání. Určitě je více než rozumné se s jejich principy seznámit.

Poslední dobou se také hovoří o přínosech digitálních dvojčat, tedy virtuální podoby fyzických systémů, ať už jde o jednotlivé komponenty strojů, o komplexní zařízení nebo dokonce i celé továrny či datová centra.

Organizacím poskytují rozsáhlejší porozumění životnímu cyklu těchto objektů – ale stejná úroveň porozumění a kontroly může také otevřít dveře pro útočníky. Na co se zaměřit, pokud jsou „digital twins“ zahrnuté i vaší strategii?

Do středu pozornosti se v oblasti kybernetické bezpečnosti postupně dostává také nová směrnice NIS2. I když se dnes některé subjekty mohou cítit relativně bezpečně a možná být i přesvědčené, že se jich NIS2 netýká, neměly by přípravu na její implementaci podcenit. Co všechno obnáší z praktického hlediska, rozebíráme na stánkách nejnovějšího Security Worldu.

Další příspěvky hodné vaší pozornosti se pak věnují rizikům průmyslového IoT a novým bezpečnostním specifikacím pro jeho nasazení, hrozbám pro šifrování, které přináší rychle se zlepšující úroveň kvantové computingu, či tokenizace dat, která umožňuje spolehlivě maskovat citlivé údaje.

A konečně se podíváme i na kyberbezpečnostní rizika, která jsou obvykle spojená s ekonomickými potížemi, jež jsou právě v těchto měsících znatelné.

Příjemné počtení na stránkami Security Worldu 2/2023.