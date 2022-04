Podporovatelé obou stran konfliktu, ale i další výkukové totiž výrazně zvýšili své aktivity, co se týče různých typů ataků, a plejáda kompromitovaných cílů se každým dnem zvětšuje.





I v Česku máme v posledních týdnech bohaté zkušenosti mimo jiné s útoky typu DDoS, které vedou obvykle k znefunkčnění různých informačních serverů a služeb.

Co takový DDoS ve skutečnosti představuje, jaké jsou jeho varianty a jak se proti nim bránit, vám nejnovější vydání našeho magazínu ukáže v podrobném příspěvku.

Protože je ale prevence mnohem lepší než reakce na ohrožení, přinášíme vám i další užitečné informace, jak se případným zlomyslným útokům bránit.

Dočtete se například o tom, proč se u bezpečnosti nevyplatí šetřit za každou cenu, co udělat, aby se prostor pro útočníky co nejvíce zúžil, jak užitečné mohou pro vás být penetrační testy (co všechno zahrnují, jaká je taktika při jejich nasazení, na co si dát pozor apod.) nebo jak správně zálohovat, aby případná kompromitace nezničila vaše podnikání.

Kromě toho se ale také podrobně podíváme na to, jak funkční jsou nejnovější generace firewallů včetně detailního zaměření na výrobky klíčových dodavatelů, dále na funkční alternativy k VPN, která už často nesplňuje to, co od ní uživatelé očekávají, nebo na to, jak je na tom ve skutečnosti s bezpečností nejnovější standard Wi-Fi 6E.