Co přináší nový Security World

Poslední dobou se také stále častěji mluví o bezpečnostních centrech SOC (Security Operation Center), které zajišťují bezpečný provoz firmy. Jejich vybudování a provoz ale není vůbec jednoduché, a to jak z hlediska nákladů, tak personálního zajištění.





Alternativou, která se začíná prosazovat, je SOC jako služba, kdy vám provozovatel dokáže poskytnout bezpečnostní služby, které byste jako samostatná firma nebyla schopná sama realizovat. Vybírat můžete i nadnárodních i tuzemských nabídek.

Samostatný článek pak věnujeme tomu, jak omezit falešně pozitivní varování, která zbytečně zahlcují bezpečnostní týmy, které pak nemají čas se věnovat skutečným hrozbám.

Můžete si také předem zhodnotit, jaké typy rizik jsou pro vám relevantní. Ani to není jednoduchý proces – a tady se ke slovu mohou dostat různé typy frameworků, které se ukázaly jako výteční pomocníci.

Pokud zvažujete využití strategie zero trust (nulová důvěra), experti se často setkávají s tím, že firmy vůbec nechápou, co tento koncept opravdu představuje. Ukážeme vám, jako jsou nejčastější mýty spojené se zero tust a jaká je skutečnost.

A v případě, že nasazujete systém jednotného přihlašování SSo, hodí se vám určitě naše rady, jak otestovat funkcionalitu tohoto řešení – SSo totiž funguje velmi dobře na notoricky známé aplikace, ale pokud jej chcete nasadit i na ty méně populární nebo dokonce na vámi vytvořený software, komplikace na sebe nemusí dlouho čekat.