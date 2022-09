Co přináší nový Security World

Mezi klíčové požadavky na bezpečnost patří bezesporu dostatečně zabezpečené aplikace. Toho se dá dosáhnout hned několika způsoby – mezi ty základní patří třeba dynamické i statické testování či podpora vývoje známá jako DevSecOps – s oběma tématy se můžete na stránkách Security Worldu podrobně seznámit.





Poslední dobou se také razantně zvyšuje popularita vývoje podnikového softwaru neprofesionálními uživateli, zpravidla lidmi z obchodních či provozních oddělení – tzv. low-code nebo dokonce no-code vývoj. Tento přístup však může zanést do vytvořených programů značná rizika – která to jsou a jak je eliminovat, ukáže další z příspěvků v nejnovějším vydání našeho magazínu.

Budíte se v noci strachy, jaké mobilní aplikace si vaši zaměstnanci nainstalovali do svých mobilů, se kterými přistupují i k firemnímu IT? Často je to oprávněné – ukážeme vám, které typy aplikací patří mezi ty nejnebezpečnější a jak případně zmírnit související rizika.

S mobilními řešeními souvisí i další příspěvek, který se zaměřuje na to, jak platformy jednotné správy koncových bodů (UEM) postupně dozrávají a s jakými novými funkcemi jejich dodavatelé dnes přicházejí.

Dalšími tématy, která vás mohou zaujmout, jsou pak například rizika, která přináší Open RAN, což je technologie spojená hlavně se zaváděním mobilních sítí 5G, dále správa přístupu realizovaná na základě rolí, která může výrazně snížit potřebné nároky na IT, nebo to, jak řešit obnovu dat v prostředí operačního systému Windows.