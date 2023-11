Co přináší nový SecurityWorld 4/2023?

Nový SecurityWorld je opět nabitý spoustou přínosných informací pro podnikové zabezpečení – najdete zde třeba to, jak byste měli postupovat ohledně tvorby pravidel pro generativní AI či pro stínová IT, jaké možnosti máte při snaze opustit heslovou podobu autentizace či jak si vhodně chránit přístup k firemní síti pomocí nulové důvěry. To vše a mnoho dalšího vám přináší nejnovější SecurityWorld.