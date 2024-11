Co se dočtete v novém Computerworldu 11/2024?

Podle společnosti Gartner nemusí být agent modelem mělé inteligence (AI, Artificial Intelligence). Může to být také softwarový program nebo jiná výpočetní entita či robot. Když se zkombinuje více nezávislých, ale interaktivních agentů, z nichž je každý schopný vnímat prostředí a vykonávat určité akce, získáte multiagentní systém. Ano, podniky už je zavádějí. V pěkném článku AI agenty: Transformují firemní procesy, ale zvyšují rizika se automatizaci firemních procesů věnujeme pěkně dopodrobna.





Výzkumná agentura IDC předpovídá, že se trh IoT do roku 2025 zvětší na 55,7 miliardy připojených zařízení, přičemž tato řešení budou generovat neuvěřitelných zhruba 80 zettabajtů dat. A jak neustále roste počet zařízení internetu věcí připojujících se k podnikovým sítím, stoupá v důsledku toho i počet bezpečnostních hrozeb. Ty jsou přitom spolu s problémy dodavatelského řetězce, nedostatkem čipů i geopolitickou nestabilitou hlavním důvodem, proč je růst IoT pomalejší, než mnozí analytici ještě nedávno předpovídali. Rozebíráme to v článku Zabezpečení IoT: Bez inovativních řešení to nepůjde.I když je rozsah bezpečnostních problémů u IoT velký, investice do tohoto segmentu přetrvávají, a dokonce i opatrní analytici se domnívají, že trh s IoT bude v nadcházejících letech stabilně růst. Jaké možnosti zabezpečení internetu věcí tedy máme? Odpověď najdete na stranách 28–31 listopadového Computerworldu.

V digitální éře jsou mobilní zařízení nedílnou součástí našeho každodenního života a už prakticky nelze oddělit jejich používání pro soukromé a pracovní účely. Zásadně proto roste naléhavost jejich zabezpečení. Podle studie společnosti Statista z roku 2023 dosáhl globální počet uživatelů smartphonů 6,92 miliardy, což představuje více než 85 % světové populace. Jak zajistit mobilní bezpečnost zjišťujeme v článku Potřebujete vícevrstvý přístup.

Sektoru informačních a komunikačních technologií se v pandemických letech nebývale dařilo. Organizace na celém světě urychlily a zintenzivnily snahy o digitální transformaci. Po krátkém vzestupu ale přišly překážky, které další rozvoj přinejmenším komplikují. A protože nezmizí, stávají se samozřejmou součástí podnikatelského prostředí. Stav světového IT v článku Výzvy a návrat k růstu podrobně popisujeme.

A k tomu jsme vyhlásili vítěze třetího kola IT produktu, popsal využívání umělé inteligence v překladatelství a také Desatero chyb, které mohou pohřbít IT inovace.

