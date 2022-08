Co se dočtete v novém Computerworldu 9/22?

Budoucnost internetu byla v posledních několika letech předmětem mnoha spekulací a diskuzí. Od vzestupu virtuálních světů či pohlcujících zkušeností po explozivní růst sociálních sítí – internet se stal všudypřítomným médiem pro komunikaci a obchod. Se vzestupem blockchainu ale internet zřejmě čeká významná transformace. Jaká? Na to hledáme odpovědi v novém vydání magazínu Computerworld, který si můžete koupit zde.





Dále se také věnujeme například exodu čínských továren, které vyrábějí polovodiče. Z ekonomických i geopolitických důvodů totiž začínají obří továrny růst i jinde po světě. Bez nich by totiž hrozila absolutní závislost na Číně.

Cloudové tiskové služby zaznamenávají výrazný růst. Podniky se také čím dál více zajímají o ekologické dopady provozu svých tiskových prostředí, a proto často logicky volí cloudová tisková řešení, přinášíme jejich přehled a k tomu i zajímavý text obecně o tiskových řešení.

Nalijme si čistého vína a řekněme si to rovnou – NFT jsou primárně nesmyslný buzzword, který slibuje to samé co kryptoměny či metaversum: vágní promluvy o zářné budoucnosti, která má ale s realitou společného asi tolik co Star Trek. Nebo to je všechno jinak? Víc v článku Blockchain pro blockchain.

Herní průmysl nabývá na objemu jak z hlediska finančního, tak svého vlivu na masovou zábavu. Jeho vlivu na českou kulturu a ekonomiku se věnujeme v CW 9/22.

Svoboda slova je záležitost, která dalece přesahuje hranice technologií, sociologie, filozofie, politiky a všech ostatních oborů. Kromě toho, že je základem demokracie a západního smýšlení o světě, je také otázkou. Není totiž tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Snažíme se to rozplést v článku s titulkem Na vlastní pěst.

MPLS (Multi -Protocol Label Switching) je sice spolehlivé, ale drahé řešení pro transport dat. Podniky ho v současnosti proto doplňují levnějšími a flexibilnějšími spoji SD -WAN. Všechno o MPLS jen v CW 9/22.

Přeji vám inspirativní čtení.