Co se stane, když vložíte iPhone čip do Macu?

Deset let po uvedení applovského A4 SoC, který byl tehdy součástí iPadu a iPhonu 4, představila firma M1 SoC také pro počítače. To bylo loni v listopadu a ARM procesory postavené na stejné architektuře jako čipy série A začaly pohánět paletu applovských počítačů, včetně MacBooku Air, Macu ini, MacBooku Pro a iMacu. S aktuálním vydáním nových modelů MacBooků Pro byly světu představeny čipy M1 Pro a M1 Max.

Co se tedy stane, když vložíte procesor z iPhonu do Macu? Dostanete nejvýkonnější notebook pro běžné uživatele na světě, který – alespoň na papíře – výkonem předčí cokoliv s procesorem od Intelu či AMD! Nové procesory však nejsou stejné jako ty, které najdete v iPhonech.

Nejde o čip z iPhonu

Zatímco procesory série A a M vycházejí z ARM architektury, verze pro Macy jsou jiné. Rozhodně nejde o telefonní čip vložený do počítače. Sice se v základu jedná o stejnou architekturu, jejich vývoj však byl maličko odlišný. M1 Pro a M1 Max vycházejí z úspěšného receptu a ještě jej vylepšují. Apple na nich uvádí tzv. Unified Memory Architecture (UMA) neboli architekturu sdílené paměti, což znamená, že (nejen) GPU a CPU sdílí paměťový fond a data tak nemusejí „přeskakovat“ napříč, což vede k vyššímu výkonu.

V čem jsou ještě jiné?

Na pohled jsou Mac čipy oproti těm z iPhonu větší, jsou tu ale i další rozdíly. Zatímco výkon iPhonových čipů vychází z kompromisu výkonnosti CPU, GPU a životnosti baterie, kompromis Mac čipů je zaměřený hlavně na výkon (což však neznamená, že energetická náročnost by nebyla prioritizována).

Díky tomu je výkonnost nových MacBooků Pro stabilní bez ohledu na to, zda jsou připojené do sítě, nebo běží jen na baterii. To pro špičkové herní systémy, s nimiž Apple MacBooky Pro srovnává, neplatí. Ano, některé svým výkonem MacBooky Pro předčí, ale ne o mnoho.

Co efektivní jádra?

Všímaví uživatelé upozorňují, že M1 Pro a M1 Max obsahují méně efektivních jader než základní M1. To dle mě odráží rozhodnutí Applu upřednostnit profesionální uživatele, pro které – jejich práci a výkon – jsou zásadnější jádra systémová. I díky tomu je výkon nových Maců tak obdivuhodný.

Ponechaná efektivní jádra jsou určena zejména pro méně náročné údržbové procesy, přičemž Apple je zjevně přesvědčený, že profesionálům jde hlavně o jejich práci, proto se zaměřili předně na výkon. Tento způsob uvažování zároveň naznačuje, jakým směrem se vývoj Maců bude ubírat v nejbližších letech, byť jde o důsledek dlouhodobého záměru, nikoliv náhlé rozhodnutí.

Proč vyhlížet Mac Pro

Ovšem spíš než nové iMacy Pro a Max skutečnou příležitost pro představení budoucího vývoje Applu skýtá nový Mac Pro. Dle Marka Gurmana z magazínu Bloomberg se nové Macy Pro objeví ve dvou variantách, obsahující dvou respektive čtyřnásobné množství CPU a GPU jader oproti M1 Max. To znamená až 40 CPU jader a 128 GPU jader!

Gurmanův tweet vzedmul vlnu spekulace, včetně té, pro koho takto výkonné počítače vlastně budou určeny. Víc se nejspíš dozvíme na WWDC 2022. V tomto světle ale mohou být aktuální MacBooky Pro a M1 čipy vnímány coby předzvěst dalšího zásadního progresu a rozvoje nových kreativních příležitostí, které Apple otevírá.