M2C je firmou známou zejména jako partner pro komplexní správu nemovitostí a pro transformaci budov. Pojďme si nejprve vysvětlit, co to vlastně transformace budovy je?





Transformace budovy je proces, ve kterém ze standardní budovy uděláte budovu technologicky vyspělejší, chytřejší tzv. Smart Building. Znamená to, že do ní naimplementujete určité technologie, abyste ji dokázali efektivněji řídit a aby se lidé uvnitř cítili lépe a měli pocit, že s nimi budova komunikuje nebo nějakým způsobem interaguje.

Když říkáte transformace na chytřejší budovu, tzn. budu moci lépe spravovat topení, chlazení a takové věci?

Ano, jde především o technologie sloužící k automatickému řízení provozu budovy včetně vytápění, ven­tilace, klimatizace, osvě­tlení nebo o technologie bezpečnostních a dalších vstupních systémů. Naším cílem a doporučením je, aby všechny tyto systémy komunikovaly skrze jednu platformu do jednoho místa, kde se data měří a vyhodnocují. Používáme k tomu naše dohledové centrum Space, kde kromě operátorů pracují analytici, IT specialisté apod.

Zmínil jste, že používáním technologických řešení ve starých i moderních budovách se dají snížit provozní náklady. Můžete to blíže specifikovat?

Nejzákladnější je, zejména dnes s ohledem na extrémně vysoké ceny energií, regulace médií. Abyste mohli dobře a efektivně regulovat média na elektřinu, plyn a vytápění, tak je musíte měřit. Aby například nějaký provoz netopil a nechladil zároveň, nebo aby se budova zbytečně nevytápěla.

Dokážete zjistit, že v nějaké místnosti už není člověk a není tedy nutné v ní svítit nebo topit?

Používáme chytré senzory, které měří obsazenost určitých úseků v budově. Podle toho dokážeme určit, ve kterých časech bychom např. nemuseli svítit či topit a můžeme tak v těchto prostorách zhasnout či utlumit světla, vytápění apod. Když se bavíme o měření odběrů, tak dnes má spousta provozů informace pouze o tom, jaký má celkový odběr, nic víc. Abychom mohli odběry efektivně regulovat, musíme jít do větších detailů, tj. získat např. informace, jak velké odběry jsou z jednotlivých hal, z jakých segmentů, z jakých linek a to až na jednotlivé stroje. A pokud toto víme, tak dokážeme říct a spočítat, že např. nějaký stroj, tím že je starý, je neefektivní, a jeho výměnou se spotřeba energie sníží a investice během několika let vrátí. Kromě vyšších odběrů a neefektivity jsou s tím samozřejmě spojené i náklady na opravy, které pak nemusíte platit. Ve společnosti Innovis postupujeme tak, že naši specialisté u klienta provedou prvotní obhlídku a poté navrhnou kroky vedoucí k optimalizaci provozu.

Dá se specifikovat v penězích, kolik činí takové úspory?

V penězích konkrétně ne, protože každá budova i provoz je jiný, ale bavíme se o úsporách v rozpětí 10–30 %. To jsou úspory vyplývající z měření a optimalizace energií.

Nyní se zaměřujeme zejména na investice do vlastních zdrojů tzn. tepelných čerpadel, solárních panelů a fotovoltaiky.

Dalším segmentem, který bych ohledně úspor ještě zmínil, jsou větší investice do stavebních úprav, tzn. zateplení budovy, zateplení střechy, výměna oken apod. Tam se sice bavíme o investicích v řádech milionů korun, ale v dlouhodobém horizontu to může dávat smysl.

V září jste představili novou značku Innovis. Jakou má spojitost s M2C ?

M2C a Innovis spolu působí v úzké harmonii a jsme přesvědčeni, že jedna značka bez druhé by v dnešním světě nemohla existovat. V současné době neexistuje budova bez potřeby technologií a ani extrémně optimalizovaná budova se často neobejde bez služeb jako jsou úklid, údržba, potažmo ostraha. Innovis vznikl proto, abychom zvýšili kvalitu našich technologických služeb a produktů. Zabývá se převážně

automatizací budov a jejich vnitřních procesů

,

bezpečnostními a smart technologiemi obecně, videoanalytikou, zpracováním dat a vzdáleným dohledem.

Jak vnímáte současný vývoj poptávky po technologických řešeních a strategických startupech?

Poptávka po technologiích je v současné době velká. Velky boom a otevřenost klientů pro digitalizaci a technologická řešení spustil COVID. Se současnou situací ve světě, kdy roste cena pracovní síly, na trhu je málo kvalitních lidí, roste inflace, je nedostatek některých materiálů a rostou ceny energií, jsou naše řešení vyhledávaná. Firmy se na nás obrací, abychom jim pomohli nejen s optimalizací cen, ale i s optimalizací provozu.

To je možná i případ virtuální asistentky nebo virtuálního vrátného?

Ano, jedná se o e-Reception, se kterou jsme přišli na trh před šesti lety. Myšlenkou bylo mít v každé administrativní budově jednu recepční. Nakonec se ukázalo, že kromě administrativních budov je velká poptávka zefektivnit logistické procesy, vjezdy a výjezdy kamionů a nákladních vozidel, takže tento systém používáme nyní i v logistice.

Všechny tyto technologie vyvíjíte sami nebo třeba pomocí nějakých startupů?

Tím, jak budujeme a posilujeme naši strukturu v Innovisu, najímáme a rozšiřujeme řady našich IT specialistů, projektových manažerů i softwarových inženýrů. Spoustu řešení si děláme sami.

V současné době vyhledáváme startupy a šikovné lidi, se kterými bychom mohli spolupracovat nebo je zaintegrovat do našich struktur a služeb. Zajímají nás startupy především z oblasti Smart Buildings, energetiky a umělé inteligence.