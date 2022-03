Společnost Bitdefender blokuje celosvětově více jak 400 útoků za minutu, a to především díky rozsáhlému využívání strojového učení pro detekci nových hrozeb. Technologie Bitdefenderu jsou postavené na statickém i dynamickém strojovém učení, který využívá více jak 30 vrstev ochrany, které jsou navzájem propojeny umělou inteligencí. Díky tomu umí rozpoznat i ty nejsofistikovanější útoky, včetně tzv. tichých útoků, vedených i z více stran najednou.

Dlouhodobé cílené útoky zaměřené na konkrétní organizaci jsou v posledních letech na výrazném vzestupu. Mění se i orientace útočníků, a často již nejde o to v co nejkratší době napáchat co nejvíce škod, ale naopak – udržet se v organizaci co a zůstat neodhaleni. Důvod je prostý, čím delší dobu je útočník v síti, tím více dat organizaci získá.

Během této doby velmi často útočníci kradou citlivé informace a data (smlouvy, informace o zaměstnancích, partnerech atd.) Získaná data pak následně prodávají přes darkweb komukoli, kdo je za ně ochoten zaplatit.

Další skupinou častých útoků je Ransomware, jehož cílem je často získání jakýchkoli dat v co nejkratším časovém intervalu, a jejich následné zašifrování. Tyto útoky jsou pak spojeny s požadavkem na zaplacení výkupného za znovuobnovení přístupu k datům organizace. Ale ani zaplacení výkupného neexistuje jistota, že organizace obdrží klíč k rozšifrování svých dat. Podle dostupných statistik je toto riziko až 50 %!

Proč používat právě Bitdefender?

Bitdefender přistupuje k ochraně organizace komplexně a všechny informace z koncových bodů, serverů, a informace o síťovém provozu (také možnost rozšíření o více senzorů), jsou seskupeny na jednom místě, kde jsou automaticky analyzovány pomocí umělé inteligence.

Umělá inteligence, v případě podezření na probíhající útok, vytvoří tzv. bezpečnostní incident se všemi relevantními detaily (plná časová osa útoku, vizualizace útoku pomocí full execution tree modelu) a se závěry této analýzy (tzn. už při vytvoření bezpečnostního incidentu víte o jaký typ útoku se jedná, co bylo cílem jednotlivých kroků útoku a jakým způsobem těchto cílů útočník dosáhl/se snažil docílit – pokud bylo možno zasáhnout automatizovaně).

Vše je spravováno z jedné konzole a ovládací rozhraní je optimalizováno pro maximální přehlednost. Produkty Bitdefender je navíc možné rozšířit o další, jako je zejména Patch management (umožňující automatické instalace patchů pro OS i pro instalované aplikace třetích stran – nejen od Microsoftu!) a Full Disk Encryption (šifruje bootovací i non-boot svazky na pevných discích, stolních a přenosných počítačích, a umožňuje jednoduchou vzdálenou správu šifrovacích klíčů).

Cílené útoky se připravují i několik měsíců a pomocí postupných kroků útočníci obchází různá nastavení ochrany a interní pravidla. Produkt Bitdefender GravityZone ULTRA umí, díky plně prointegrované vrstvě EDR, monitorovat veškeré abnormality chování, které proběhnou a nejsou v danou chvíli nebezpečné, a až 6 měsíců zpětně data porovnávat a tím odhalit dlouhodobě připravovaný útok. Obrovskou výhodou je korelace dat napříč všemi koncovými body v celé organizaci, což umožňuje vytvořit vizualizaci průběhu útoku napříč celou organizací, a nejen v rámci jednoho koncového bodu. Toto řešení Bitdefender označuje jako XEDR neboli rozšířené EDR.

Asi největší výhoda produktu Bitdefender GravityZone ULTRA s EDR je již zmíněná automatizace. Výše uvedené funkce a vrstvy ochrany jsou v maximální možné míře automatizovány a optimalizovány tak, aby jejich provoz měl co nejmenší dopad na výkon chráněných strojů, ale také aby měl co nejnižší požadavky na obsluhující personál.

A jak si vede Bitdefender ve srovnání s konkurencí?

Ve zprávě AV-Comparatives „Enterprise Prevention and Response CyberRisk Quadrant™“ byla společnost Bitdefender označena za strategického lídra, když v nezávislém testu dosáhla nejvyššího celkového hodnocení. Test hodnotil produkt Bitdefender GravityZone ULTRA s 10 dalšími řešeními.

Jde o velký úspěch a uznání pozice Bitdefenderu na trhu zabezpečení koncových bodů – detekce a reakce na koncových bodech a prevence útoků. Bitdefender GravityZone ULTRA získal hodnocení 100 % za rychlost zabránění útokům, a 99,5 % za kombinované schopnosti prevence a reakce.

Bitdefender GravityZone ULTRA má nejnižší celkové náklady na vlastnictví (TCO) a nejvyšší návratnost investic (ROI), což jsou klíčová měřítka pro hodnocení řešení na trhu s produkty kybernetické bezpečnosti.

PROMOAKCE

Promoakce probíhá ve 2 variantách, a zákazník si může vybrat variantu, která mu bude více vyhovovat: Odkupné: Zákazníkům, kteří používají placené konkurenční řešení, nabízíme odkupné v délce až 12 měsíců. Určeno zákazníkům, kterým se 1. varianta s odkupným nevyplatí, a odkupné se tedy v tomto případě neřeší.

O svých kvalitách Bitdefender přesvědčuje každý den miliony zákazníků, přidejte se k nim.

V návaznosti na současné geopolitické události jsme se rozhodli pomoct firmám, které používají konkurenční bezpečnostní řešení, se kterým nejsou spokojeni nebo mu již nedůvěřují.

​Připravili jsme speciální promo akci, která umožní Vám i Vašim zákazníkům získat licence produktů Bitdefender za mimořádně zajímavých podmínek.

Více o promoakci najdete na www.bitdefender.cz/promoakce