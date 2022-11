Computerworld 11/22 už je v prodeji. Co se v něm píše?

Výběr správného procesoru pro virtuální infrastrukturu závisí na mnoha faktorech. Mezi výzvy spojené s virtualizací sítě patří přepracování síťové architektury a důkladné školení zaměstnanců. Zálohování a CDP jsou dva způsoby, jak zabránit ztrátě dat virtuálních počítačů. V rozsáhlém materiálu se proto věnujeme virtualizaci od A až po Z, včetně nezbytného přehledu některých poskytovatelů virtualizačních řešení v ČR.





Nové standardy Wi‐Fi se objevují tak rychle po sobě, že je často obtížné zhodnotit rozdíly mezi Wi‐Fi 5, Wi‐Fi 6 a Wi‐Fi 6E, což jsou všechno standardy už nějakou dobu využívané v komerčních produktech. A teď přichází Wi‐Fi 7.

Wi‐Fi 7 či 802.11be je nadcházejícím standardem Wi‐Fi, na kterém pracuje institut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Slibuje přenosovou rychlost až 46 Gb/s, což je téměř pětkrát více než v případě Wi‐Fi 6, a také snížení latence. Finální podoba specifikací Wi‐Fi 7 se přitom očekává až v roce 2024. Ale už teď se u nás dozvíte, co od sedmičky čekat.

Cloud computingové služby typu serverless začaly s nabídkou služby AWS Lambda, která vám umožní spustit kód bez provisioningu a správy serverů a jde o FaaS (funkce nabízené jako služba).

Další implementace FaaS rychle následovaly – v cloudech Microsoft Azure či Google Cloud. Později začali poskytovatelé cloudu nabízet i další obdobné služby a serverless začal být novým způsobem využívání cloudových služeb. Začtěte se do novinek kolem superškálovatelných serverless datábazí, aby vám neujel vlak!

Hledáte-li práci či pracovníky, právě vám je určen náš pravidelný tištěný speciál TOP IT Employers.

A také jsme vyhlásili úspěšné IT produkty roku!

