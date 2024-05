Computerworld 5/2024 je právě v prodeji. Co tam najdete?

Pod pojmem virtuální realita si často představujeme hry nebo virtuální svět metaverzum, stvořený zakladatelem Facebooku. Tato technologie ale ze světa zábavy stále významněji proniká do průmyslu, obchodu i služeb. Spolu s umělou inteligencí, strojovým učením nebo třeba migrací do cloudu je virtuální a obecně rozšířená realita fenoménem posledních let. Pro rok 2023 odhadovala společnost Accenture velikost trhu řešení tzv. rozšířené reality XR (Extended Reality) na 160 miliard dolarů, které se proinvestovaly především v sektorech automobilového průmyslu a zdravotnictví, v maloobchodě, turismu nebo do podnikání v realitách. Celý fenomén z podnikového hlediska popisujeme v článku Když jedna realita nestačí.





Málokdo si na aktuální vlně generativní umělé inteligence smlsl tolik jako výrobci čipů. A nikdo z nich z toho nevytěžil tolik jako americká Nvidia. Akcie Nvidie vystřelily vzhůru, neboť společnosti jako OpenAI nebo Google se bez jejích čipů neobejdou. Nvidia je dlouho veskrze dominantním hráčem na poli výkonných GPU a její dlouhodobé investice do AI se významným způsobem vyplatily. Kdo další se svezl v novém trendu? Zjistíte v článku Raketový růst: AI bomba obrů.

Jste spokojeni se svou podobou automatizace firemních procesů? Ano, v podstatě všechny projekty se povedly

Ano, ale některé projekty se nepovedly

Ne, s většinou projektů jsme zápasili/zápasíme více, než jsme čekali

Ještě jsme to nenasadili

Počítačový program, který je původním duševním výtvorem jeho autora, se považuje za autorské dílo a jako takovému mu přísluší ochrana podle autorského zákona. Mění se něco, když ho vytvořil zaměstnanec při plnění pracovních povinností? V seriálu IT a právo v článku Software jako zaměstnanecké dílo vs. dílo na objednávku hledáme na tuto otázku kvalifikovanou odpověď.

Současné informační technologie postupně pronikají i do tak vzdálených oborů, jako je historie. Mohou pomoci rekonstruovat náš fragmentovaný pohled na hlubokou minulost. Nové nástroje vybavené umělou inteligencí objevují překvapivé souvislosti. Které to jsou, zjistíte po přečtení textu s titulkem Analýza historie moderní technikou.

Automatizace firemních procesů může ulevit od dřiny opakujících se kroků, zvýšit produktivitu a snížit počet lidských chyb. Zahrnuje například vyplňování formulářů, transformaci dat mezi různými nástroji či vykonávání úkolů se seznamem dat. V článku Nejčastější chyby při nasazování robotické automatizace přinášíme seznam těch nejobvyklejších chyb, kterých se v automatizaci můžete dopustit, abyste věděli, na co si dát pozor.

