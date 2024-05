CONTEG Group: Česká rodinná firma dodává datacentra do celého světa

Zhruba 270 pracovníků provozovny ve městě, kde téměř neexistuje nezaměstnanost, je právem hrdých na výsledky, jimiž se česká rodinná firma může pochlubit. V Pelhřimově vše vzniká, výsledkem jsou IT rozvaděče, chlazení a celkové dodávky pro datacentra a infrastrukturu ve většině evropských zemí, na Blízkém východě či v Asii.





„V současnosti máme v Česku více než 500 zaměstnanců, díky nimž můžeme úspěšně čelit světové konkurenci. Naše moderní technologie vyvážíme primárně do ciziny. Bez úsilí našich šikovných pracovníků by to nešlo. Vážíme si jejich nasazení a na oplátku jim nabízíme příjemné pracovní prostředí špičkové technologické společnosti s českými kořeny,“ říká ředitel a spolumajitel CONTEG Group Vít Voláček.

„Oceňujeme především dlouholetou spolupráci s našimi zaměstnanci. Nabízíme jim proto zajímavé stabilizační odměny podle principu, čím déle pracuješ v naší firmě, tím více si vyděláš. Kromě toho přispíváme zaměstnancům na stravovací paušály i penzijní pojištění. Rodinné prostředí naší firmy dokumentují narozeninové dárky pro naše zaměstnance či vitamínové balíčky pro zdraví,“ říká HR ředitelka CONTEG Group Iveta Rottová.

Podobně jako v jiných vyspělých firmách i v provozovnách CONTEG Group v Pelhřimově a v Příbrami hraje ve výrobě stále větší roli automatizace a robotizace provozu. Operátoři CNC strojů jsou stále žádanější profesí na pracovním trhu. „Operátoři CNC strojů jsou dnes páteří naší společnosti. I díky podmínkám, jež nabízíme, se nám daří získat a udržet si kvalitní zaměstnance, kteří jsou zárukou špičkové produkce,“ říká ředitel závodu v Pelhřimově Aleš Valenta s tím, že je firma láká i na příspěvek na dopravu pro směnný provoz.

Rodinné prostředí v CONTEG Group dotváří i soulad spolupráce tří generací, kde zkušení pracovníci předávají zkušenosti mladším, kteří jim v případě potřeby na oplátku zase poradí se znalostí počítačových novinek.

Dodávky datacenter

CONTEG Group už téměř deset let realizuje pod značkou DCI Czech komplexní řešení datových center na klíč. Funguje jako generální dodavatel pro datacentra. Zákazníkům poskytuje konzultace, výpočty, testování, audity, studie a projektové služby jako management a následný servis. Česká firma dokáže dodat pro datová centra systém napájení, systémy chlazení, systémy požární a fyzické bezpečnosti, systémy strukturované kabeláže, systémy monitoringu a ICT infrastrukturu. CONTEG Group poskytuje s dodavateli komplexní řešení, zajišťuje tak klientům do datacenter i motorgenerátory, elektrické rozvodny, elektrické napájení hal nebo kanceláří, uzemnění a hromosvod. Pro zákazníky zařizuje i dodávky serverů, switchů včetně implementace a podpory.

Zásilkové boxy OX BOX

CONTEG Group se v posledních letech zaměřuje i na výrobu a provozování zásilkových boxů OX BOX. Nyní jich je v Česku více než 300. Chytré boxy dokážou zajistit přijímání a odesílání zásilek nonstop. Zásilkové boxy české výroby pomáhají i lidem v menších obcích nahradit klasické poštovní služby. Nyní se OX BOX rozrůstají i do rodinných domů a bytových jednotek. Ti, kteří si boxy zakoupí, si prakticky až na drobné výjimky ušetří cestu na poštovní přepážky. Společnost OX Point plánuje do konce letošního roku instalovat další stovky chytrých zásilkových boxů.