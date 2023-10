Copilot bude novým Startem ve Windows, tvrdí šéf Microsoftu

Sice nevíme, jak Microsoft přepracuje Windows do jejich příští podoby, ale víme, jak o tom přemýšlí: Na první místo staví umělou inteligenci. A to až do té míry, že by se novým tlačítkem Start mohl stát Windows Copilot.





Využíváte ve firmě multicloudovou strategii? Ano, je to pro nás všestranně výhodné Ano, ale nejsme z toho šťastní Ne, vystačíme si s nabídkou jediného poskytovatele Oficiálně ne – jak to ale ve skutečnosti je, nevíme Zobraz výsledek

Během poněkud šokujících promluv o výkonu čipu Snapdragon X Elite a CPU Oryon se šéf společnost Qualcomm Cristiano Amon posadil k předem nahranému videochatu s šéfem Microsoftu Satyou Nadellou.

Oba úzce spolupracovali na tom, aby systém Windows on Arm mohl běžet na počítačích s procesory Snapdragon, a nyní i na tom, aby podnítili tvorbu softwaru, který využívá výhod neuronových procesorových jednotek (NPU) integrovaných do moderních počítačů.

Pro Nadellu a Microsoft je ústředním prvkem umělé inteligence Copilot, který poběží buď ve Windows, nebo v různých aplikacích, jako je Microsoft 365. „A tak v jistém smyslu vzniká nová generace počítačů s umělou inteligencí, které se podle mě vytvářejí,“ řekl Nadella. „Takže práce, kterou společně děláme, víte, tak nějak spojí tyto zkušenosti, kterých nelze dosáhnout bez jakési nové systémové architektury.“

Nadella neměl čas upřesnit, co tím myslel, ale je možné, že mluvil o příští verzi Windows, která by se logicky měla jmenovat Windows 12. Zatím máme k dispozici pouze zprávy, že by operační systém mohl být velmi modulární – a vzhledem k veškeré práci, kterou Microsoft vykonal v oblasti umělé inteligence, silně nakloněný AI technologiím přímo od něj.

A právě o tom Nadella mluvil posléze. „Copilot je jako tlačítko Start. Stane se hybatelem všech vašich interakcí aplikacemi. Takže ho prostě spustím, sdělím mu svůj záměr a on mě buď odkáže na aplikaci anebo tu aplikaci sám spustí. To mi pomůže učit se, dotazovat se a tvořit, což podle mě zcela změní uživatelské návyky,“ uvedl Nadella.

To je poměrně výmluvné tvrzení. Víme, že lidé budou dál „vyhledávat“ webové stránky, které již znají, jednoduše pomocí řádku URL ve webovém prohlížeči, jako je Google Chrome nebo Microsoft Edge, které využívají coby rozcestníky. Stejně tak lidé vyhledávají danou aplikaci v rámci systému Windows, místo aby ji hledali v nabídce Start.

Nadella si zřejmě myslí, že uživatelé budou s Copilotem dělat totéž – ale možná ho ani nepožádají o otevření aplikace.

Pojem „záměr“ ponechává otevřenou možnost, že uživatel hledá nějakou aplikaci nebo prostě hledá něco jako třeba „způsob, jak upravit fotografii“ nebo „pomoc s finančním plánováním“. Možná je Copilot způsob, jak spouštět aplikace. Možná je to způsob, jak navrhovat aplikace.

Ať tak či onak, Nadella si zřejmě myslí, že Copilot je bohatší možnost, jak požádat systém Windows, aby vám pomohl udělat to, co chcete udělat než hledat seznam aplikací. Mohl by někdy nahradit ikonické tlačítko Start systému Windows? Uvidíme, co přinese budoucnost.