ChatGPT nebo Copilot Pro? Výběr nejlepšího AI pomocníka!

Zdá se, že umělá inteligence je dnes ve všem – v televizorech, noteboocích, telefonech, webových stránkách, dokonce i v editorech PDF – a tento boom lze přičíst obřímu úspěchu aplikace ChatGPT od společnosti OpenAI.





Microsoft se snaží konkurovat vlastním AI chatbotem Copilot. Oba jsou docela dobří v poskytování odpovědí, generování textu a obrázků a vedení konverzace. A co je nejdůležitější, oba je možné používat zdarma.

ChatGPT i Copilot však nabízejí placené plány v podobě ChatGPT Plus, respektive Copilot Pro. Proč byste za ně měli platit, když jsou k dispozici zdarma? Stojí za to ty dodatečné výhody?

Pokud uvažujete o tom, že si zaplatíte prémiového AI chatbota, a přemýšlíte, který z nich je pro vás lepší, na následujících řádcích shrnuju, co byste měli vědět o ChatGPT Plus a Copilot Pro na základě toho, co nabízejí, a mých vlastních zkušeností s jejich používáním.

Výhody Copilot Pro

Copilot Pro vyjde předplatitele na 20 dolarů měsíčně a poskytuje „přednostní přístup k nejnovějším modelům Copilot AI, vyšší limity používání a včasný přístup k novým funkcím“. Copilot Pro je v podstatě pokročilejší a schopnější verze základního chatbota Copilot AI, který je k dispozici zdarma.

Copilot Pro byl poprvé spuštěn letos v lednu a od té doby byl několikrát aktualizován, přičemž integruje nové GPT a přidává nové funkce podle toho, jak jsou vydávány. Například v květnu získal podporu modelu GPT-4o od OpenAI a od té doby byl dále trénován, aby se ještě víc odlišil od nabídky ChatGPT.

Registrace do služby Copilot Pro odemkne přednostní přístup k novým modelům, což vám umožní využívat lepší generativní AI pro užitečnější výsledky; neplatící uživatelé jsou oproti tomu někdy omezeni a nemají přístup k nejnovějším modelům AI, a to hlavně v čase špičky (např. když Copilot používá hodně lidí).

Kromě toho mohou uživatelé Copilot Pro používat funkci Copilot Voice, která umožňuje mluvit s chatbotem v konverzačním režimu, a na vytváření obrázků získávají 100 kreditů denně (oproti 15 kreditům pro neplatící uživatele). Můžete si také vytvářet vlastní GPT, které mohou být skvělé pro plnění konkrétnějších úkolů nebo chování určitým způsobem na základě vašich pokynů.

Skutečným prodejním argumentem je však integrace Copilota Pro s aplikacemi Microsoft 365. Ve Wordu může Copilot navrhovat, přepisovat a shrnovat dokumenty. V Excelu může generovat vzorce, analyzovat data a vytvářet vizualizace. V PowerPointu může generovat prezentace a osnovy.

V Outlooku může navrhovat e-maily a shrnovat dlouhá e-mailová vlákna. V aplikaci OneNote může Copilot zase shrnovat poznámky, vytvářet seznamy úkolů a pomáhat při plánování budoucnosti.

Očekává se, že Microsoft v příštím roce integraci systému Copilot Pro dál rozšíří do všech aplikací Microsoft 365. Abyste však mohli Copilot Pro využívat naplno, budete potřebovat předplatné Microsoft 365.

Výhody služby ChatGPT Plus

ChatGPT Plus je předplatné rovněž za 20 dolarů měsíčně, které obdobně odemyká řadu dalších funkcí. V prvé řadě poskytuje širší přístup k nejnovějšímu modelu GPT-4o a celkově lepší přístup ke službě. V případě výpadku serveru budou bezplatní uživatelé pravděpodobně omezeni, ale předplatitelé služby Plus nikoli.

Můžete si také vytvořit vlastní GPT pro různé účely. Za poslední rok jsem si vytvořil několik vlastních, ale existuje také řada GPT třetích stran, které se vám mohou hodit pro kódování, plánování cest, práci s tabulkami, výuku jazyků a mnoho dalšího.

ChatGPT Plus umí pracovat také s řadou dat. Můžete do něj nahrát dokumenty, obrázky nebo soubory PDF, které bude procházet. Může je shrnout, odpovídat na otázky na jejich základě a v případě obrázků je může upravovat nebo dokonce generovat nové obrázky na základě vašich podnětů.

Rozumí také několika programovacím jazykům a má nástroj pro editaci Canvas, s nímž můžete pracovat na dokumentech a kódu přímo v ChatGPT okně a zároveň o nich s chatbotem diskutovat. ChatGPT Plus má také funkci Advanced Voice, která vám umožní konverzovat přímo s ChatGPT plynulým konverzačním stylem s realistickou intonací.

Můžete si vybrat z řady variant hlasu, a to jak mužského, tak ženského, z různých částí světa. Dokáže také přizpůsobit svůj tón a tempo a občas dokáže být i sarkastický.

ChatGPT Plus má také vlastní paměťové funkce, které mu umožňují zapamatovat si, o čem jste mluvili, a zlepšit tak kontextové porozumění vašim podnětům.

Copilot Pro vs. ChatGPT Plus

V uplynulých měsících jsem používal jak Copilot Pro, tak ChatGPT Plus pro řadu úkolů a oba jsem považoval za efektivní a schopné. Každý z nich má však několik jedinečných funkcí a jeden je někdy v některých věcech lepší než druhý.

Pokud jde o integraci softwaru a dostupnost, má Copilot Pro jednoznačně navrch. Je k dispozici v mobilních zařízeních, na webu, ve Windows, v prohlížeči Microsoft Edge a v aplikacích Microsoft 365 (pokud máte předplatné Microsoft 365).

Ačkoli já osobně se přikláním k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, pokud trávíte hodiny denně ve Wordu, Excelu nebo Outlooku, může se vám Copilot Pro mimořádně hodit. Je skvělý pro vyhledávání poznatků v datech, rychlou přípravu e-mailů a dokumentů a shrnutí položek, jejichž čtením byste normálně ztratili spoustu času.

Co se týče matematiky a kódování, vychází lépe ChatGPT Plus. Oba nástroje jsem používal jako pomůcku při vývoji herních projektů, a přestože oba byly užitečné a oba občas dělaly chyby, ChatGPT Plus byl prostě celkově přesnější.

V rámci rychlého testu jsem oba požádal, aby mi pomohli vypočítat pravděpodobnost určitého výsledku z určitých hodů kostkou ve hře, kterou jsem hrál.

Při dotazování:

„Jaká je pravděpodobnost, že na čtyřech desetistěnných kostkách uspějete jednou, dvakrát, třikrát a čtyřikrát, jestliže budete chtít hodit tři body či více?“

Copilot Pro mi okamžitě odpověděl:

„Při hodu čtyřmi desetistěnnými kostkami a potřebě získat tři body nebo vyšší výsledek má každá kostka 70% šanci na úspěch (protože 8 z 10 možných výsledků splňuje toto kritérium).“

Jelikož je možných osm úspěchů z deseti, je to špatně; ve skutečnosti je šance na úspěch 80 %. ChatGPT Plus stejnou chybu neudělal a skutečně mi poskytl podrobnější rozpis dané šance. Poté jsem přidal komplikaci v podobě odstranění kostek při neúspěchu, a i to zvládl.

Copilot Pro fungoval dobře i poté, co jsem jeho chybu opravil, ale problém je v tom, že jsem ji musel opravit hned na začátku. Kdybych nebyl dostatečně znalý, abych si chyby všiml, měl bych problém a ani bych o něm nevěděl. (Dovedete si představit, jak špatné by to mohlo být v závislosti na tom, na co se ptáte.)

Když jsem Copilot Pro požádal o provedení pokročilejších úloh, odmítl – dokud jsem nezapnul režim „Think Deeper“, načež souhlasil a úlohu úspěšně dokončil. Bylo to však dost pomalé.

Oba chatboti mají solidní hlasové režimy, ale ChatGPT Plus opět působí propracovaněji a schopněji. Má na výběr širší škálu hlasů a jeho mluva působí přirozeněji. Obě služby mohou měnit tóny a styly mluvení a poradí si se sarkasmem, ale Copilot přesto zní jako program. ChatGPT Plus se mnohem více podobá skutečnému člověku. Přerušuje vás a dokonce vám skáče do řeči v pauzách – což může být nepříjemné, ale je to mnohem realističtější.

Copilot Pro má ve zvyku být docela sebe-referenční, takže když ho požádáte, aby hrál roli trpaslíka v hospodě, řekne: „Jako trpaslík: Jsem (jméno trpaslíka) a já…“, místo aby se prostě vžil do postavy.

Jedno plus dám Copilotu Pro za to, že je rozhodně rychlejší, když nepoužíváte režim Think Deeper. Zatímco ChatGPT Plus se za poslední rok ve svých odpovědích zrychlil, jeho nejnovějšímu modelu GPT-4o trvá, než si odpovědi promyslí. Copilot Pro je téměř okamžitý, přestože je založen na stejném základním jazykovém modelu.

Co se týče generování obrázků, oba nástroje jsou efektivní – a Copilot Pro za vás dokonce dokáže vyhledávat v bezplatných fotobankách, pokud je používáte v rámci aplikací Microsoft 365. To je opět další bod ve prospěch Copilot Pro pro uživatele, kteří se hodně spoléhají na produkty Microsoft Office.

Který prémiový AI chatbot je pro vás ten pravý?

Jakkoli jsou Copilot Pro a ChatGPT Plus schopné, oba jsou to nedokonalé nástroje, které je třeba používat správným způsobem a pro správné účely, abyste z nich měli užitek.

Oba jsou skvělé pro rozšíření vaší práce a hraní si s trochou pomoci AI. Ani jeden z nich nemůže fungovat zcela samostatně bez úprav nebo kurátorství a ani jeden není vyloženě lepší než druhý. Pro mé vlastní potřeby však vítězí ChatGPT.

Zjistil jsem, že ChatGPT Plus je obecně přesnější a schopnější, zejména při použití jeho pokročilého hlasového režimu, a Microsoft 365 nepoužívám natolik, abych z Copilota vytěžil opravdu všechno. Přesto, pokud jste navyklí na ekosystém Office, může být pro vás Copilot Pro lepší, zejména pokud již platíte za M365.