Copilot ve Windows 11 nově zvládá analyzovat osobní soubory

Zdá se, že Microsoft nově umožňuje nahrát do Copilota ve Windows 11 dokumenty, snímky obrazovky a obrázky obecně. Následně virtuálního asistenta můžete požádat, aby vám v nich udělal jasno.





Možnost „dotazovat se“ na dokument je nenápadně mocná schopnost, kterou jste možná dosud nevyužili. A je takto mnohem, mnohem rychlejší než spouštět ji na vlastním počítači. Bohužel i tato nová schopnost může trpět stejným problémem, s jakým se mohou potýkat i ostatní LLM: perzistencí.

„Dotazovat se“ na dokument znamená klást Copilotu otázky týkající se konkrétního dokumentu. „Co se v něm píše?“ „Shrň mi ho ve třiceti slovech.“ „Jaké další kroky bych měl podniknout?“ V ideálním případě by měl být Copilot schopen zpracovat i tak složitý dokument, jako je smlouva, a umožnit běžnému uživateli, aby se v něm zorientoval.

Prohlížeč Edge už něco takového zvládá s webovou stránkou, nová funkce vám však umožní vzít vlastní soubor z lokálního disku a během několika vteřin ho učiní takto „dotazovatelným“. Minulý týden si novinky všimli uživatelé sítě X a následně web XDA Developers.

V prohlížeči Edge nyní Copilot obsahuje tři ikony pod polem pro dotaz: „fotoaparát“ pro nahrávání obrázků, „nůžky“ pro snímky obrazovky a „kancelářskou sponku“ pro nahrávání souborů. Stačí kliknout na ikonu sponky a vybrat soubor, který chcete nahrát. Jakmile tak učiníte, Copilot během několika sekund dokument analyzuje. To je pozoruhodně rychlejší než doba potřebná k tréninku místního chatbota LLM / AI na lokálním souboru, který na rychlém herním notebooku trval hodně přes hodinu.

Problém je v tom, že se zdá, že Copilot si už jednou zpracované dokumenty nepamatuje. Většina dokumentů, které se nacházejí v mém počítači, jsou staré tiskové zprávy a prezentace a Copilot odvedl dobrou práci, když shrnul dlouhou prezentaci do krátkého souhrnu. Totéž zvládl i v případě staré tiskové zprávy. Když jsem se však snažil navázat, Copilot někdy zapomněl, o čem jsem mluvil, zejména pokud jsem dokument výslovně nezmínil. Někdy se místo toho pokusil přejít na web a vyhledat odpověď.

To je samozřejmě důsledek kompromisu. Analyzovat soukromý soubor soukromě, na vlastním počítači, znamená, že nemusíte nahrávat kopii tetiny závěti například do cloudu Microsoftu. A je to také mnohem rychlejší. Takže funkce má potenciál, i když zatím působí trochu polovičatě.