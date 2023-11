Copilot z beta verze míří mezi masy

Microsoft chce, aby byl Copilot v jeho ekosystému v podstatě všudypřítomný. Na konferenci Ignite Microsoft uvedl, že vše směřuje k tomu, že by mohla být nová AI služba spuštěná začátkem příštího roku.





Pro běžné uživatele znamená Copilot přidání dalších AI možností do aplikací Microsoft 365 Office, jako jsou Outlook a Teams. Microsoft plánuje zahodit značku „Bing Chat“, která byla spjatá s jeho prvními průniky do světa umělé inteligence, a nahradit ji právě „Copilotem“. Jak pro běžné uživatele, tak pro firmy. Copilot se taky pomalu přesouvá z preview verze a od 1. prosince bude dostupný všeobecně.

Pokud jste ho už stihli vyzkoušet – zejména ve formě práce s otevřeným postranním panelem – možná jste si všimli, že Copilot reaguje na to, co děláte jinde na obrazovce. Například text, který jste zkopírovali, se dostane i do Copilota a je připraven na to, aby se s ním dalo pracovat. Očekávejte, že Copilot bude podobně fungovat i v aplikacích, jako je Teams, a bude přepisovat a pořizovat poznámky během schůzky, ale také dobrovolně sdělovat své postřehy, až schůzka skončí. V druhém případě může část analýzy provádět samotný Teams; pokud si však vaše firma předplatí balík Dynamics 365, může se stát, že vám Copilot začne navrhovat věci spjaté s obchodem.

Copilot pro Teams shrne a zanalyzuje

V rámci aplikace Teams plánuje Microsoft integrovat Copilota a taky nástroj pro spolupráci Whiteboard, aby „proměnil mluvené nápady a témata účastníků schůzky ve vizuální prostor pro spolupráci na nástěnce Whiteboard,“ uvedla společnost. Copilot bude moci nejen přispívat k samotné podobě Whiteboardu, ale také ji shrne a shrnutí pak bude možné sdílet prostřednictvím aplikace Microsoft Loop.

Copilot v Teams bude také schopen přímo během schůzek pořizovat poznámky a pak je sdílet s účastníky. Podle Microsoftu navíc budou tyto poznámky „dotazovatelné“, takže bude možné požádat Copilota o další podrobnosti o tom, co který účastník schůzky řekl. (Tato funkce bude součástí desktopové a webové aplikace Teams, která bude představena příští rok.) Uživatelé však budou mít také možnost nechat schůzku Teams soukromou, bez poznámek o tom, co se dělo, vytvořených Copilotem.

Copilota dostanou i aplikace Outlook a Word

Začátkem příštího roku chce Microsoft zavést Copilota taky do Outlooku. V tomto případě zdůrazňuje dva body. Zaprvé, Outlook bude schopen vytvořit (nebo přečíst) shrnutí schůzky a poté naplánovat následné schůzky – navrhnout účastníky, zorientovat se v jejich kalendáři a navrhnout další program. Zadruhé, Copilot v Outlooku bude schopen shrnout nadcházející schůzky se souvisejícími e-maily a připojenými soubory. Něco podobného uměla Cortana, i když bez přidané dokumentace.

V rámci aplikace Word plánuje Microsoft integrovat Copilota pro lepší sledování změn. Pokud například editor přepíše váš návrh, mohli byste požádat Copilota, aby shrnul nejvýznamnější změny. Microsoft již vnímá Word jako nástroj pro tvorbu obsahu, což je funkce, která jako by se podřizovala jiným částem systému Windows. I ve Wordu se Copilot objeví zkraje příštího roku.