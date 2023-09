Core Ultra CPU od Intelu startuje éru AI PC. Software určí, jaká bude.

Počítače s umělou inteligencí, poháněné technologií Intel Meteor Lake, jsou téměř tady. Proč by vás to mělo zajímat?





To je otázka za miliardu dolarů. Každopádně Intel do svých procesorů Core 14. generace Meteor Lake, označovaným také jako Core Ultra, zabudovává tzv. NPU inferenční jednotky pro umělou inteligenci. Robert Hallock, veterán z AMD, který nyní v Intelu dohlíží na marketing, uvedl, že cílem společnosti je do roku 2025 dodat 100 milionů „počítačů s umělou inteligencí“, což je termín, který v červenci začal používat generální ředitel Intelu Pat Gelsinger.

Intel oznámil architekturu čipu Core Ultra 14. generace v úterý, ve stejný den, kdy v San Jose začala konference Intel Innovation. Konferenci využil k tomu, aby vývojářům představil, jak bude vypadat budoucnost poháněná umělou inteligencí, zejména tou od Intelu.

Intel Core Ultra je pozoruhodný několika věcmi, včetně přechodu na technologii procesu Intel 4 a rozdělení tradičního designu dvou desek na čtyři samostatné „dlaždice“, které jsou všechny umístěny na křemíkové podložce (interposeru). Přechod na Intel 4 pomohl snížit spotřebu o polovinu oproti Raptor Lake 13. generace, čemuž napomohla nová E jádra s nízkou spotřebou. Klíčovým přírůstkem je však NPU (neural processing unit), inferenční AI engine, který pomůže přiblížit umělou inteligenci masám.

„Počítač s umělou inteligencí považujeme za zásadní změnu v technologických inovacích,“ řekl Gelsinger během své úvodní přednášky.

To zní nadějně.

Čtvera strategie, jak si získat zákazníky

Očekávaným tématem konference Intel Innovation byla AI, AI a zase AI – od Gelsingerovy úvodní řeči až po pozdně odpolední panelové diskuse. Intel se snaží doslova vybojovat nový trh pro umělou inteligenci na PC tam, kde dosud žádný neexistoval: „Tohle je vytváření nové kategorie v té nejryzejší podobě,“ řekl Gelsinger v odpovědi na otázku PCWorldu, jak toho chce dosáhnout.

AI dosud existovala především v cloudu v čele s ChatGPT a na chytrých telefonech v podobě nejrůznějších fotografických filtrů. Na osobních počítačích se omezuje na několik technologií Windows Studio Effects. Intel se snaží zavést lokální AI na PC jako něco, co eliminuje okružní cestu do cloudu a z cloudu a zároveň je dostatečně soukromé, aby mohlo komunikovat pouze s vámi. Ale co přesně? No, něco.

Strategie je zřejmě čtvera. Za prvé, navrhnout hardware. Intel představil návrh NPU novinářům a analytikům na akci v Malajsii a slíbil, že NPU nabídne energeticky úspornější přístup ke zpracování úloh umělé inteligence než samostatný CPU nebo GPU. Hotovo. Gelsinger také ukázal nástupce Meteor Lake, čip Lunar Lake, jehož se dočkáme příští rok; Arrow Lake, čip na procesním uzlu 20A, a Panther Lake plánovaný na rok 2025. Nejvyšší šéf také umělou inteligenci prezentoval prostřednictvím úlohy běžící právě na čipu Lunar Lake.

(Má to však drobný háček. Ačkoli Intel hovoří o NPU jako o „AI enginu“, ve skutečnosti jde pouze o jeho jednu část. „AI“ má dvě části: trénování a inferenci (předpovědi) na základě natrénovaných modelů. AI enginy v PC zatím mohou provádět pouze inferenci.)

Za druhé, předvést aplikace AI, které existují dnes a budou i zítra. Gelsingerova keynote ukázala několik aplikací, které by mohly využívat AI v různých funkcích: Deep Render, který využívá AI k pětinásobné kompresi souborů; Rewind.ai, naslouchátko, které také přepisuje to, co slyší, pro budoucí použití, včetně dotazů podobných ChatGPT; a Fabletics, který spolu s partnerem Fit:match AI vytváří váš virtuální avatar, abyste si mohli vyzkoušet oblečení.