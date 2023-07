Další čtyři tipy na zrychlení práce s Windows 11

1. Napájení systému Windows 11 pomocí aplikace PowerToys

Dlouholetí kutilové a hledači produktivity si pravděpodobně vzpomenou na program Windows PowerToys, který byl poprvé uveden pro systém Windows 95 několik let před přelomem století. PowerToys byly malé bezplatné nástroje od společnosti Microsoft, které umožňovaly vylepšovat, přizpůsobovat a posilovat systém Windows nesčetnými způsoby.

Při správném použití mohly být skvělým nástrojem zvyšujícím produktivitu systému Windows, především při drobných úkolech, které vám mohou zabrat velkou část času.

Po aktualizaci PowerToys pro systém Windows XP je společnost Microsoft v systémech Windows Vista, Windows 7 a Windows 8/8.1 bezdůvodně opustila. Teprve v září 2019, čtyři roky po vydání systému Windows 10, byly aktualizovány pro systém Windows 10 a poté pro systém Windows 11, když byl vydán.

V dnešní době je těžké určit, zda o PowerToys mluvit v jednotném, nebo množném čísle; v současné inkarnaci je PowerToys jedna aplikace, která obsahuje mnoho šikovných mininástrojů. Aplikace PowerToys se ve Windows 11 neinstaluje; místo toho si ji můžete zdarma stáhnout. V době, kdy píšu tento článek, obsahuje PowerToys téměř dvě desítky nástrojů a Microsoft pravidelně přidává nové.

V tomto článku není místo na to, abychom se věnovali každému nástroji, ale stojí za to několik z nich vyzkoušet a zjistit, zda jsou pro vás užitečné. Zde je pět mých nejoblíbenějších:

Obrázek Resizer: Potřebujete změnit velikost více fotografií nebo obrázků stejným způsobem najednou? S tímto nástrojem stačí vybrat obrázky, zvolit, jak chcete změnit jejich velikost, a kliknout.

Always on Top: Přivádí vás k šílenství, když používáte aplikace pro produktivitu, jako je Word nebo Excel, dočasně přesunete fokus na jiné okno a aplikace se skryje? Teď už ne. Aplikace Always on Top udrží vaši aplikaci pro produktivitu v popředí, i když přepnete zaměření.

Správce klávesnice: Klávesové zkratky patří k největším pomocníkům při rychlém vyřizování úkolů. Pokud jich pro vás v systému Windows 11 není dostatek, tento nástroj vám umožní přemapovat klávesnici a vytvářet klávesové zkratky.

Vložit jako prostý text: To, že zkopírujete text z internetu, aplikace nebo odjinud a on si s sebou nese veškeré formátování, se vám nelíbí. Tento nástroj vám umožní okamžitě odstranit formátování, takže jej můžete vložit jako prostý text.

Nástroje pro myš: Pomocí těchto nástrojů ovládnete myš – budete moci například třepáním myši zaostřit ukazatel, nakreslit křížek vycentrovaný kolem ukazatele, nechat ukazatel skočit kamkoli na obrazovku a další věci.