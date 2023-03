Další HR výzkum: plat v IT přes 140 000 měsíčně, více si vyděláte na remote

Česko loni zaznamenalo na trhu práce značné výkyvy. V první polovině roku počet inzerátů hledající IT specialisty rostl, v druhé ale zaměstnavatele dostihla nejistota spojená se zhoršující se ekonomickou situací a válkou na Ukrajině. Přesto, i kvůli nedostatku kvalitních odborníků, celkový počet inzerátů vzrostl.





Zaměstnavatelé jsou navíc pro získání pracovníků odhodlaní udělat, co je v jejich silách, a nabízejí příjemné benefity, výhody (perks) na pracovišti i nadstandardní finanční ohodnocení přesahující i 140 000 korun měsíčně. Uvádí to pracovní portál No Fluff Jobs ve zprávě The IT job market in 2022.

„Práce na dálku se v oblasti IT rychle stala standardem a IT odborníci se nyní méně zajímají o nabídky, které nabízejí práci pouze v kanceláři. Tento trend pozorujeme od začátku pandemie v roce 2020 a stále nabírá na síle,“ komentuje Tomek Bujok, CEO a spoluzakladatel No Fluff Jobs. „Zajímavostí je, že inzeráty s možností práce zcela na dálku, nabízejí o 20–25 % vyšší mzdy než nabídky s možností pracovat hybridně nebo pouze v kanceláři. To dál motivuje kandidáty hledat inzeráty těch společností, které jim umožní pracovat na dálku.“

Přestože byl rok 2022 dalším turbulentním v řadě, objevilo se na portálu No Fluff Jobs o 8,2 % pracovních inzerátů víc než v předchozím roce. V první polovině roku počet inzerátů rostl až do května, poté zaměstnavatelé začali reagovat na zhoršující se ekonomickou situaci a od června počet inzerátů každý měsíc klesl (kromě listopadu, kdy portál zaznamenal mírný nárůst, v prosinci počet ale opět klesl na hodnoty nižší než v říjnu).

Situace na trhu ovlivňuje i kladení důrazu na úroveň zkušeností IT specialistů. V roce 2022 se zvýšil počet inzerátů poptávající juniorní kandidáty. Celkem tyto inzeráty tvořily 19,8 % celé poptávky, což činí nárůst oproti předchozímu roku téměř o 12 procentních bodů. Poptávka po úrovni mid tvořila 53,2 % všech inzerátů (pokles o 2 procentní body oproti 2021) a inzeráty poptávající seniorní specialisty pak 27 %.

Nejpopulárnější kategorie

Zde se žádné překvapení nekoná. Nejpočetnější jsou inzeráty v kategoriích Backend, Frontend a Fullstack, které zaujímají přibližně polovinu celého objemu inzerátů. Jen nabídky prací v Backendu tvoří 27,7 procenta všech zveřejněných inzerátů.

Největší nárůst v rámci výše zmíněných kategorií zaznamenaly oblasti Support (o 58 % víc inzerátů), Big Data (39 %) a Business Analysis (17 %). Zájem o poslední dvě zmíněné oblasti konstantně roste už několik let.

Neroste ale pouze „tvrdé“ IT.Technologické firmy zaměstnávají kromě IT specialistů i další odborníky. Významně roste poptávka po personalistech, obchodnících a pracovnících v marketingu a back office. No Fluff Jobs předpokládají, že tento trend bude pokračovat a bude se ještě zesilovat.

Kolik si jednotliví IT odborníci v Česku vydělají?

Nejvyšší finanční ohodnocení čeká na specialisty v oblasti Big Data. Firmy jim v zaměstnaneckém poměru nabízejí rozpětí 73 700 – 119 985 Kč. Pokud by pracovali na volné noze, mohli by si přijít na 103 582 – 140 854 korun hrubého.

Druhé nejvyšší ohodnocení zaměstnavatelé nabízejí odborníkům v DevOps. Inzeráty tohoto zaměření proklamují mzdu pro zaměstnance 92 155 – 131 002 Kč (popřípadě 74 990 – 109 986 Kč pro freelancery). Na třetím místě se umisťují inzeráty Business Intelligence (BI) nabízející 84 989 – 119 988 Kč (59 992 – 79 990 Kč).

Pokud jde o nejpopulárnější kategorie, často nejsou těmi nejlépe ohodnocenými. Specialisté úrovně mid na Backend můžou dosáhnout na 59 992 – 99 987 Kč hrubého v zaměstnaneckém poměru. Odborníci na Frontend můžou mít 52 401 – 89 988 Kč, Fullstack 59 992 – 99 987 Kč a v Testingu/QA pak 49 993 – 78 601 korun.

Finanční ohodnocení dle kategorií Autor: No Fluff Jobs

Co zaměstnavatelé nejčastěji požadují a co nabízejí

Loni firmy v 18,4 % inzerátů požadovaly znalosti SQL. Následovala Java (17,1 %) a JavaScript (16,9 %). Na popularitě získává Python, jehož každý rok vyžaduje víc inzerátů. Tato data korespondují s těmi globálními, neboť i mimo region střední a východní Evropy jsou právě tyto jazyky nejžádanější, liší se pouze proporce.

V loňském roce pokračoval v regionu střední a východní Evropy trend v práci na dálku. Na 62 % inzerátů nabízelo možnost pracovat na dálku (53 % v r. 2021), 10 % umožňovalo pracovat hybridně (8 % v 2021) a 28 % případů požadovalo práci v kanceláři (39 % v 2021).

Za změnou stojí zejména dva důvody – firemní škrty v rozpočtech a nutnost přizpůsobit se trhu a požadavkům kvalitních kandidátů, kterých je nedostatek. Tento fakt hraje kandidátům do karet, i pokud jde o finanční ohodnocení, hlavně u mid a seniorních odborníků. Z dat No Fluff Jobs je zřejmé, že ohodnocení v inzerátech s full-time nabídkou práce zcela na dálku, je o 20–25 % vyšší, než u inzerátů vyžadujících práci hybridně či v kanceláři.

Situace v Česku je však odlišná. Práci na dálku nabízelo 30 % inzerátů. Hybridní model nabízelo 29 % inzerátů (19 % v roce 2021), což je nejvíc ve střední a východní Evropě. Výskyt požadavku na práci výhradně v kanceláři radikálně klesl víc než o šestinu na 41 %.

Nejpopulárnější benefity a výhody

Nejčastěji nabízeným benefitem je soukromé zdravotní pojištění (79,51 % inzerátů), a sportovní karta/předplatné (72,87 %). Následují možnost práce v malém týmu (56,09 %), lekce cizího jazyka, životní pojištění nebo stravenky. Nejpopulárnějšími výhodami zaměstnavatelů jsou možnost parkování bicyklu (61,66 %), herna (42,52 %), sprcha (41,52 %), nápoje zdarma, snacky zdarma či parkování vozidla.

Zaměstnavatelé v inzerátech stále nabízejí laptopy 9× častěji než stolní počítač (70,8 % inzerátů). Překvapivě pouze 37 % zaměstnavatelů nabízí monitor navíc (10,5 % nabízí jeden, 26,3 % nabízí dva monitory). Podíváme-li se na operační systémy, pak 78,1 % inzerátů zmiňuje Windows, 47,8 % hovoří o MacOS a podobný počet (45,5 %) pak o Linuxu.