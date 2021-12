Další hřebíček do rakve chystané fúze Nvidie a Arm?

Americká Federální obchodní inspekce u soudu napadla zamýšlenou akvizici společnosti Arm Ltd. Nvidií. Dle ní by měla negativní dopad na inovaci a hospodářskou soutěž. K zásahu se odhodlala za účelem ochrany klíčových technologií využívaných mimo jiné datovými centry či v automobilovém průmyslu.

„Inspekce podává žalobu na historicky největší fúzi v oblasti polovodičů, aby konglomerátu zabránila zadušení inovačního procesu v oblasti technologií příští generace,“ uvedla ředitelka Odboru hospodářské soutěže Federální obchodní inspekce Holly Vedova. „Technologie zítřka jsou závislé na zachování dnešního konkurenčního trhu. Zamýšlená dohoda by snížila motivaci Armu a umožnila spojené firmě nefér způsobem podkopávat pozice konkurentů Nvidie. Žaloba by měla vyslat jasný signál, že budeme jednat tvrdě, abychom ochránili trhy klíčových infrastruktur před nezákonnými fúzemi, které by měly dalekosáhlé a zničující dopady na budoucí inovace.“

Nvidia s takovým tvrzením přirozeně nesouhlasí, dle ní obchod průmyslu a hospodářské soutěži naopak prospěje.

„Nvidia bude investovat do výzkumu a vývoje Armu, urychlí plnění plánů a rozšíří produktové portfolio způsobem, který posílí hospodářskou soutěž, vytvoří víc příležitostí pro držitele Arm licencí a rozšíří celý Arm ekosystém. Nvidia se zavazuje k tomu, že zachová Arm model otevřeného licencování a že duševní vlastnictví firmy bude dostupné všem zájemcům, ať už současným či budoucím,“ stojí v oficiálním prohlášení Nvidie.

Připomeňme, že Nvidia svůj záměr koupit Arm za ohromujících 40 miliard dolarů oznámila loni v září. Na rozdíl od Intelu či AMD, které vesměs prodávají hotové produkty, byznys model Armu je postaven na designování procesorů a instrukčních sad, které následně licencuje. Čipy postavené na Armu jsou tak dnes v naprosté většině chytrých telefonů, IoT zařízeních a miliardách dalších produktů, od chytrých hodinek až po datová centra. Dle Federální obchodní inspekce by akvizice Nvidii poskytla zásadní vhled do toho, co dělají její přímí konkurenti.

„V současnosti držitelé Arm licencí – včetně konkurentů Nvidie – se společností běžně sdílí citlivé informace. Spoléhají na podporu Armu ve vývoji, designu, testování, řešení problémů, údržbě a dalším vylepšování jejich produktů. Arm je pro ně neutrálním partnerem, nikoliv konkurenčním výrobcem čipů. Akvizice pravděpodobně vyústí v kritickou ztrátu důvěry v Arm a jeho ekosystém,“ argumentuje Federální obchodní inspekce.

Už v minulosti se přitom proti zamýšlenému obchodu ohradily také britské úřady nebo ty čínské.