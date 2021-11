Další metaverzum: Tentokrát od Nvidia

Nvidia GTC bývala mou oblíbenou konferencí, jelikož se věnovala videohrám. Dnes je mou oblíbenou konferencí pro to, jak předvídá budoucnost. Koneckonců, samotná Nvidia je dnes naprosto jinou firmou, než byla ta, kterou jsem poznal pár desítek let nazpět. Ze společnosti, která měnila videoherní svět, se stala společností stavějící základy budoucího metaverza.

Až si říkám, jestli si sama neměla změnit název na Meta, než si tohle jméno pro sebe uzmul Facebook. Nvidia se dnes zabývá pokročilou robotikou, samořídícími automobily, letadly, čipy, pokročilou AI a dokonce i medicínským výzkumem. A přece to není vše.

Na aktuální GTC konferenci Nvidia představila Earth 2 – na superpočítači běžící masivní simulaci planety země vyvinuté za účelem boje proti klimatu, která by se však mohla stát virtuálním místem, v němž pracujeme, hrajeme si a žijeme.

Ať to lidi neznepokojuje

Jeden z pojmů, který byl při prezentaci Nvidie zmiňován, bylo tzv. Uncanny Valley – vztah mezi člověkem a jeho animovaných avatarem, který může začít být znepokojivý, je-li animace až příliš realistická. Právě z toho důvodu animované filmy pořád působí jako karikatury – ne proto, že bychom nebyli schopni dosáhnout realističtějších animací, ale dokud nebudou dostatečně reálné, může výsledek působit znepokojivým dojmem.

Nvidia na konferenci prezentovala avatara vyvedeného ve vysokém rozlišení, který byl schopen pohybu ve virtuálním prostorou, gest i mimiky. Prezentoval šéfa Nvidie Jensena Huanga, aniž by ho Huang jakkoliv ovládal. Přesto mluvil jeho hlasem a s použitím konverzační AI komunikoval tak, jak by komunikoval skutečný Huang. Nebyl fotorealistický, čímž se vyhnul problému Uncanny Valley, byl však realističtější než avatary, jaké v minulosti prezentovaly jiné firmy.

Avataři a budoucnost kolaborace

Sledovat Huangovu prezentaci člověka přivedlo k myšlenkám, co Nvidia chystá do budoucna. Jedním z problémů videokonferencí je fakt, že platíte spoustu peněz za kameru, z čehož však těží hlavně lidé, s nimiž jste ve spojení. Vaši vlastní zkušenost to výrazněji nezlepšuje, naopak počítejte s tím, že kamery se špičkovým rozlišením ukážou i to, co byste radši ponechali neviděné.

S využitím fotorealistického renderingu však dokážete vytvořit nejen dokonalou verzi sebe sama, ale také virtuální kancelář, kterou vám budou ostatní závidět. A co je nejlepší? S využití konverzační AI se může vaše digitální dvojče účastnit videokonferencí zcela místo vás – s přístupem k vašemu kalendáři a k vašim dokumentům dokáže zodpovídat jednoduché dotazy a dělat zápis, možná i precizněji než vy sami. Alespoň dokud by se vašeho avatara někdo nezeptal na něco, na co odpovědět nedokáže. I to by se ale dalo řešit, například zasíláním komplexnějších dotazů v reálném čase a vkládáním odpovědí do úst avatara formou textu.

Zásadní je, že vy sami se takové videokonference vůbec nemusíte účastnit, AI vám dvouhodinové plkání shrne do deseti minut toho nejpodstatnějšího nebo zkrátka toho, co vás zajímá.

Setkávat se, či nesetkávat?

Často si říkám, že nejproduktivnější přístup k meetingům je, žádné meetingy nedělat. Nvidia ukazuje, jak vaše digitální ztvárnění dokáže z meetingů získat podstatné informace bez toho, abyste ztráceli čas zbytečnostmi. Když jsem kdysi promoval, snil jsem o práci, která se bude skládat z meetingů a diskutování o věcech. Pak jsem takovou získal, já celé dny trávil na meetinzích, ale skutečné práce jsem mnoho neudělal. Dnes jsou mým snem meetingy, kterých se bude účastnit někdo jiný místo mě a já místo nich budu moct dělat to skutečně důležité. Na GTC mi Nvidia dala naději, že taková budoucnost nemusí být až tak vzdálená.