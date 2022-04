Další v řadě: T-Mobile otevřel svůj SOC

Security Operations Centre (SOC) společnosti T-Mobile asi nikoho, kdo už nějaké to operační bezpečnostní centrum navštívil neohromí. Příjemná místnost zaplněná displeji přenosných počítačů, za kterými sedí bezpečnostní odborníci. Na přední stěně mají ohromný dashboard, který je spíš pro ohromení návštěvníků, než že by s ním někdo z přítomných specialistů pracoval. Na to má každé své tři vlastní velké monitory přímo před sebou.





SOC T-Mobilu je je novou součástí rostoucí divizi T-Business, která se zaměřuje na pokročilé služby pro firemní zákazníky a státní instituce. Z původního záměru vytvoření jednoho bezpečnostního centra pro operátora se SOC rozrostl tak, že už z něj může firma nabízet služby extermín zákazníkům. I diky němu už příjmy T-Business divize tvoří již 42 % z celkových tržeb společnosti T‑Mobile.

T-Mobile takových center provozuje po Evropě více a všechna detekují během jednoho dne až 50 milionů útoků po celém světě. T-Mobile v České republice Security divizi provozuje již deset let a na její služby spoléhají banky, společnosti z oblasti energetiky či letečtí dopravci.

Nové Security Operations Centre na pražských Roztylech zabírá plochu zhruba 150 m2. Zákazníkům všech velikostí nabízí portfolio dvaceti služeb z oblasti kyberbezpečnosti – od přípravy bezpečnostní strategie přes konzultace a testování až po monitoring. Reaguje tak na stále rostoucí poptávku firem po zabezpečení a ochraně před vysokým počtem kybernetických útoků.

SOC T-Mobilu využívá více technologií, postavených třeba na produktech F5 nebo Microsoft Sentinel. Funguje v režimu 24×7 a dohlíží na něj 80 specialistů v úrovni L1 až L3. Do konce roku chtějí do centra nabrat v T-Mobilu dalších dvacet specialistů, u kterých hledají především logické myšlení a znalosti z oblasti kybersecurity prý nejsou nutné, vše se naučí v SOCu.

Služby nabízí operátor jak on-premise také formou služby, nejlevnější tarif pro středně velké firmy se zhruba stovkou počítačů začíná na 30 tisících korunách měsíčně, horní hranici ovlivňuje velikost zákazníka i jím požadované služby.