Data brokeři mají vaše informace. Jak je smazat?

Většina lidí respektuje soukromí druhých, nikoliv však data brokeři. Vysávají informace o každém člověku z existujících databází i z veřejných záznamů a pak je nabízejí k prodeji. Konečný výsledek: Vaše osobní údaje, jako je místo vašeho bydliště a známí příbuzní, se dají snadno najít na internetu

.

Můžete požádat o to, aby vaše informace byly soukromé, a to pomocí formulářů pro odhlášení na každé stránce, ale data brokeři se rozmnožili jako plevel. Když se odstraníte z jedné webové stránky, zůstáváte stále na desítkách (ne-li stovkách) dalších… a můžete se znovu objevit na původní stránce, pokud o vás data brokeři najdou nové údaje.

Ale nemusíte si to nechat líbit. Objevilo se více nástrojů a služeb, které vám pomohou s tímto problémem podobným hydře bojovat, ať už žádosti o odhlášení podáváte sami, nebo tuto práci zadáváte externě.

Pokud se vydáte cestou „udělej si sám“, můžete použít bezplatný nástroj, jako je Mozilla Monitor, který v současné době umožňuje vyhledat vaše telefonní číslo, adresu a e-mailovou adresu u data brokerů i mezi známými datovými leaky. (Pozn. redakce: Mozilla plánuje omezit své služby v oblasti zabezpečení a ochrany soukromí, takže dostupnost nástroje Monitor se může změnit.)

Nebo pokud máte předplacený antivirový balíček, jako je McAfee+ Premium, můžete spustit základní verzi funkce, jako je například Čištění osobních údajů. Stále sice musíte všechny úkony spojené s odhlášením provádět sami, ale je to usnadnění pomocí seznamů známých webů zprostředkovávajících data a hledáním sebe sama na každém z nich. Získáte alespoň výchozí seznam webů, které je třeba nejprve řešit.

Pokud vám čas stojí za víc než peníze, můžete si místo toho zaplatit automatická oznámení o tom, kdy se na stránkách data brokerů objevíte – a pomoc s odstraněním těchto dat. Například společnost OneRep, která pohání prémiovou úroveň Plus služby Mozilla Monitor, měsíčně skenuje více než 190 data zprostředkovávajících webů a také automaticky zpracovává žádosti o odhlášení z nich.

Jiní konkurenti, jako například DeleteMe, tvrdí, že vymažou vaše informace z více webů, ale v méně častých intervalech (každé tři měsíce) za přibližně stejnou cenu. Prémiové antivirové sady mohou také zahrnovat automatické odstraňování (například dva nejdražší plány od společnosti McAfee), i když počet stránek zprostředkovávajících data, které pokrývají, nemusí být tak vysoký jako u specializovaných služeb.

Co se týče datových leaků, ty sice také mohou zvýšit pravděpodobnost, že se stanete terčem phishingu a pokusů o převzetí účtu, ale místo, kde tyto informace skončí, je jiné než stránky data brokerů. Tento druh ukradených informací se shromažďuje a umisťuje na dark web, kde podvodníci a hackeři velmi levně nakupují data pro nekalé účely. Tyto datové sady také často obsahují uživatelská jména a hesla, což je snadněji využitelné pro nekalé účely.

Pro lepší zabezpečení online budete chtít používat obojí: služby a nástroje, které úniky dat monitorují, ve spojení s těmi, které za vás skenují stránky data brokerů.

Nedostatek soukromí na internetu je bohužel problémem hlavně ve Spojených státech, kde chybí regulace údajů jako v Evropě. To by se však v budoucnu mohlo změnit. Od roku 2026 mohou obyvatelé Kalifornie díky zákonu nazvanému Delete Act podat jedinou žádost o odhlášení, která se bude vztahovat na všechny data brokery.

To sice nebude mít vliv na zbytek země, ale zákonodárné sbory dalších států by mohly tento zákon převzít a rozšířit tuto politiku po celé zemi, zejména pokud na to budou tlačit jejich voliči.