Datová centra budou brzy kvantová

Výzkumníci tvrdí, že kvantová datová centra by mohla využívat buď klasické modely sítí LAN s optickými spoji, které propojí kvantové počítače, nebo mít síť založenou na kvantových technologiích, která by přenášela přímo kvantové bity (qubity) z kvantových serverů vysokou rychlostí.





Zároveň by se měly propojit kvantové senzory (snímače různých veličin) – v podstatě jde o to je propojit pomocí sítě podobně jako IoT či další senzorová zařízení.

Důležité přitom je, aby firmy nemusely instalovat nový typ síťové infrastruktury, ale využít současnou infrastrukturu optických vláken, minimálně pro kvantové provázání, a následně přidat příslušnou správu a orchestraci.

Cisco už vyvíjí vlastní podobu takové kvantové sítě. Základem je řešení Qfabric, jež bude srdcem kvantového přepínače a bude zajišťovat kvantové propojení mezi kvantovým počítačem a kvantovými senzory.

Přepínat by mezi porty měl s velmi nízkými ztrátami a minimálním jitterem, což umožní podporovat velké množství uživatelů.

Kromě síťových funkcí QFabric nabídne i zabezpečení kvantové sítě – QFabric je podle tvůrců například velmi vhodná pro škálovatelnou distribuci klíčů.

V současnosti Cisco pracuje na vytvoření platformy, která nabídne tzv. hybridní správu klíčů. Jde o systém distribuce klíčů, který spojuje jednak postkvantovou kryptografii (PQC), jednak kvantovou distribuci klíčů (QKD).

Součástí řešení je i generátor kvantových náhodných čísel – ten je důležitý zejména kvůli tomu, že na generátoru náhodných čísel závisí v podstatě každé bezpečnostní řešení, a kryptografie zvlášť.

Postkvantové kryptografii se předpovídá budoucnost, a to především kvůli tomu, že současné metody šifrování by mohly kvantové výpočty rozluštit. Institut NIST už představil první čtyři algoritmy, které by měly těmto počítačům i v budoucnu odolat.

Kromě toho Cisco vyvíjí i řešení Quantum Orchestra, což je síťově orientovaný kvantový orchestrátor.

Ten jako vstup bere kvantové úlohy ve smyslu kvantových obvodů, a také topologii sítě, která zahrnuje informace o tom, jak a kde jsou různá kvantová zařízení distribuovaná uvnitř této sítě.